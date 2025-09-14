Лучшее место для наблюдения за звёздами: как вулкан Тейде стал магнитом для туристов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:23
Туризм

Испания богата красивыми островами, но один из самых впечатляющих уголков — Канарские острова у побережья Африки. На Тенерифе находится главное природное сокровище архипелага — национальный парк Тейде, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

вулкан Тейде, Канарские острова
Фото: unsplash.com by Alberto Restifo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
вулкан Тейде, Канарские острова

Здесь возвышается вулкан Тейде-Пико-Вьехо — самая высокая точка Испании (3200 м) и третье по высоте вулканическое образование в мире. Ежегодно сюда приезжает до 4 миллионов человек, и каждый находит в парке что-то своё.

Пешие маршруты и приключения

Для лёгкой прогулки отлично подойдёт тропа Рокес-де-Гарсия длиной 3,4 км. Она ведёт мимо удивительных скал причудливых форм. Более опытным путешественникам понравятся маршруты Аренас-Неграс и смотровая площадка Наричес-дель-Тейде с панорамным видом на вулкан.

Самые смелые могут попробовать себя на тропе Телесфоро-Браво, ведущей на самую вершину. Начинается она от станции канатной дороги Ла-Рамблата. Для подъёма нужно заранее оформить бесплатное разрешение и предъявить паспорт. Это непростой маршрут с крутыми подъёмами, но впечатления стоят усилий.

Звёздное небо Тейде

Национальный парк знаменит и как одно из лучших мест для астрономии в Северном полушарии. В ясную ночь можно рассмотреть более 80 созвездий. Доступны экскурсии по наблюдению за звёздами или посещение обсерватории Тейде.

Как добраться и где остановиться

Ближайший крупный аэропорт — Тенерифе-Южный, связанный с Европой и другими странами. Добраться в парк удобнее всего на машине, но ходят и автобусы TITSA. Парковка бесплатна, хотя места быстро заполняются. Популярный вариант — фуникулёр: лучше бронировать билет онлайн заранее.

В парке есть единственный отель — Parador de las Cañadas del Teide на высоте 2000 м. Здесь вас ждут уютные номера, бассейн и ресторан. Имейте в виду: зимой дороги могут быть закрыты из-за снега, но Тенерифе остаётся востребованным направлением круглый год.

Уточнения

Те́йде (исп. Teide) — вулкан на острове Тенерифе, муниципалитет Ла-Оротава, самая высокая точка Испании, центр Национального парка Тейде. Высота — 3718 м, является высочайшей вершиной в этом океане. Остров Тенерифе является третьим по объёму вулканическим островом в мире.

