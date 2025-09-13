Восточный экспресс по-казахски: Алматы запускает прямой поезд в Москву

Алматы (Казахстан) славится своими живописными пейзажами. В окрестностях находятся великолепные горы.

Знакомство с культурой

В городе множество музеев, театров, проводятся культурные мероприятий. Обязательно стоит посетить Парк Горького, где можно погулять и отдохнуть на свежем воздухе.

Казахская кухня

Палитра казахской кухни удивительна. Гостям предлагают в кафе бешбармак (мясо с лапшой), манты (пельмени на пару)! И, конечно же, кумыс — традиционный напиток из кобыльего молока.

Маршрут Алматы — Москва

Согласно информации от "Казахстан темир жолы", 26 октября стартует первый беспересадочный железнодорожный маршрут, соединяющий Алматы и Москву.

В компании пояснили, что вагоны из Алматы будут включены в состав поезда, следующего до Саратова. Затем их присоединят к поезду, направляющемуся из Дербента в Москву, и таким образом они достигнут столицы России.

Стоимость проезда

Вагоны прямого сообщения Алматы — Москва, включающие одно купе и один плацкартный вагон, будут отправляться через день. Приобрести билеты можно на сайте национальной компании, где стоимость проезда в плацкарте составляет 131 802 тенге (более 20,5 тыс. руб.), а в купейном вагоне — 183 674 тенге (около 29 тыс. руб.). Общее время в пути — около 3,5 суток.