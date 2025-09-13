Эверест растёт и манит: настоящая цена вершины, о которой мечтают миллионы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Гора, где самолёты летают почти на одной высоте с вершиной, — звучит как фантастика. Но именно таков Эверест: 8848+ метров, магнит для тех, кто хочет проверить пределы возможностей и характера.

Эверест, восхождение
Фото: commons.wikimedia.org by Юрій Шушкевич, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Эверест, восхождение

Короткая история и география

Первое зафиксированное восхождение — 1953 год: сэр Эдмунд Хиллари и проводник Тенцинг Норгей. Эверест — часть Гималаев на границе Непала и Тибета, чья плиты сталкиваются до сих пор — из-за этого гора прибавляет около 4 мм в год.

Как его называют

Название "Эверест" закрепили в 1865-м в честь сэра Джорджа Эвереста (в оригинале — скорее "Eve-rest"). Для тибетцев это Джомолунгма — "Мать-богиня мира", для непальцев — Сагарматха, "Богиня неба". Отсюда флажки молитв и благословения перед штурмом.

Возраст камня и моря

Вершину слагают древние известняки ордовика — им более 400 млн лет. На них находят морские окаменелости — когда-то это были мелководья.

Почему так трудно

  • Низкое давление: кислорода на вершине около трети от уровня моря.
  • Погода: ураганные ветры, "тепло" — примерно -16 °C, обычно холоднее.
  • Маршруты: около двух десятков, но главные — Юго-Восточный (из Непала) и Северо-Восточный (из Тибета).
  • Время: экспедиция с акклиматизацией занимает 7-9 недель.
  • Сезоны: короткие окна — весна и осень; зимой успешных восхождений единицы.

Деньги и рекорды

Экспедиция — удовольствие на десятки тысяч долларов: разрешения, снаряжение, шерпы, кислород. К вершине поднялись менее 7000 человек; рекорд частоты принадлежит Ками Рита Шерпа (28 раз), среди женщин — Лхакпа Шерпа (10 раз). Есть и юные восходители, и 80-летний Юитиро Миура.

Базовые лагеря и альтернативы

Базовые лагеря — не только старт для вершины: к ним ходят треккинги. Непальский — только пешком, тибетский — с подъездом по дороге.

Соседство с человеком

У Эвереста есть "обратная сторона": мусор, старые баллоны, человеческие отходы — проблема, которую пытаются решать уборками. Бывают и трагедии: более 300 погибших за всю историю.

Уточнения

Джомолу́нгма (тиб. ཇོ་མོ་གླང་མ, кит. трад. 珠穆朗瑪峰, упр. 珠穆朗玛峰, пиньинь Zhūmùlǎngmǎ fēng, палл. Чжумуланма фэн; непальск. सगरमाथा сагарма́тха) или Эвере́ст (англ. Mount Everest) — высочайшая вершина Земли (8848,86 м) на китайско-непальской границе. На вершину совершено свыше 12 тысяч восхождений.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
