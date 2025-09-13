Город в Южной Испании, откуда видно Африку: европейская столица кайтсёрфинга манит туристов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

На южной оконечности Испании находится город, который часто сравнивают с тропическими курортами. Тарифа известна бескрайними пляжами, ветром, который сделал её столицей кайтсёрфинга, и атмосферой свободы с шумной ночной жизнью. В ясную погоду с берега можно увидеть Марокко, а дорога сюда из Лондона обойдётся в разы дешевле, чем перелёт в Индонезию.

пляж Тарифа, Испания
Фото: flickr.com by johnnysam, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
пляж Тарифа, Испания

Почему стоит поехать

Андалусия остаётся популярным направлением у туристов: только в 2024 году её посетили 13,6 млн человек. Но до Тарифы доехали всего около 79 тысяч. Это делает город более спокойным по сравнению с Малагой или Марбельей.

Главная гордость Тарифы — пляжи. Плайя-Вальдевакерос идеально подходит для дня на солнце, а поблизости работает знаменитый чирингито Tangana. Плайя-де-Болония радует белым песком и римскими руинами, Лос-Лансес — рай для кайтсёрферов, а Пунта-Палома — уголок уединения.

Чем заняться

  • Кайтсёрфинг (занятие недешёвое: 4 часа — около 100 евро).
  • Снорклинг и дайвинг — за 53 доллара можно отправиться в морской парк, где встречаются Атлантика и Средиземное море.
  • Прогулки по Старому городу с независимыми бутиками и атмосферными ресторанами.

Взгляд местных

"Это место стало популярным среди иностранцев совсем недавно", — PR-консультантка Виктория Уотсон, много лет проводившая лето в Тарифе.

По её словам, пляжи здесь дикие и свободные, а сама Тарифа напоминает "мини-Ибицу". Среди любимых мест — Casa Explora у моря, тапас-бары MalCriado и Santai, а также изысканный Atxa.

Близкие маршруты

Ближайший аэропорт находится в Гибралтаре, в часе езды. Там можно задержаться на пару дней, подняться на знаменитую Скалу и прогуляться по набережной Ocean Village.

Из Тарифы легко отправиться и в Танжер: паром идёт всего час. Главный порт Марокко встречает рынками, узкими улочками и чайными лавками.

Уточнения

Тари́фа (исп. Tarifa) — город и муниципалитет на южной оконечности Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Гибралтар.

Кайтинг кайтсёрфинг, кайтбординг (англ. kite — воздушный змей, board — доска) — экстремальный вид спорта, катание на доске по воде или снегу (сноукайтинг) при помощи кайта — большого воздушного змея в виде парашюта.

