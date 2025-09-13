Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Живой огонь вспыхнет на балконе: простой способ продлить цветение герани до зимы
Финансовый импульс из Японии: Украина ждёт 246 млн долларов кредита
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Калории маскируют обман: продукты с безобидным видом ведут скрытую войну с фигурой
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
После этих лайфхаков ковры и зеркала дома будут выглядеть как в люксе
13 сентября — особенный день: Богомолов трогательно обратился к Собчак в честь их праздника
Кошка не хулиганит, а подаёт сигнал: о чём на самом деле говорят сброшенные со стола вещи
Осень бьёт по коже сильнее, чем мороз: неправильный уход открывает дорогу акне

Архитектурное чудо Осаки: что ждёт путешественников в обновлённом Кансай

2:32
Туризм

Аэропорты — это не только транспортные узлы, но и первые ворота в культуру страны. В Японии к этому относятся особенно серьёзно. Поэтому неудивительно, что международный аэропорт Кансай в Осаке оказался в списке самых красивых аэропортов мира по версии Prix Versailles 2025. Архитектурное чудо впечатляет не только дизайном, но и гастрономией: ведь Осака давно носит титул "кухни Японии".

Аэропорт Кансай
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Аэропорт Кансай

Архитектурное переосмысление

Автором проекта стал знаменитый итальянский архитектор Ренцо Пиано, создатель лондонского небоскрёба The Shard (с англ. — "Осколок стекла"). Его идея воплотилась ещё в 1994 году, а в 2025-м, после семи лет реконструкции под руководством студии Populous, аэропорт получил вторую жизнь. Терминал 1 теперь способен пропускать на 25 % больше пассажиров.

Сегодня Кансай обслуживает около 30 миллионов человек ежегодно. К 2016 году доля международных рейсов достигла 80 %, что сделало модернизацию неизбежной. Новые технологии управления потоками позволяют обслуживать до 6000 пассажиров в час, а автоматические ворота распределяют людей по разным маршрутам, сокращая очереди.

Дизайн с японским акцентом

Интерьеры полностью преобразили. Вместо холодного хай-тека 90-х теперь используются тёплое дерево, перегородки в стиле сёдзи и мягкое освещение. Появились 360-градусные экраны с изображением прудов с карпами кои и зоны с живыми растениями. Результат — пространство, сочетающее технологичность и японскую традицию.

Гастрономический рай

Особое внимание уделили еде. Новый зал ожидания расширили на 60 %, добавили 13 магазинов duty free, кафе и фуд-корт. В Терминале 1 работает более 15 ресторанов, среди которых Dior Cafe и суши-бар Tsukiji Magoemon со шефом-мишленовцем. Любителям лапши стоит заглянуть в Kineya Mugimaru.

Для тех, кто ищет уличный колорит, есть Tasty Street — ряд киосков с раменом, такояки, бао и бенто. Атмосфера здесь ближе к рынкам Осаки, чем к стандартному аэропортовому фуд-корту.

Уточнения

Международный аэропорт Кансай (яп. 関西国際空港, кансай кокусай ку:ко:) — аэропорт, представляющий собой крупный комплекс сооружений, построенный по проекту Ренцо Пиано на искусственном острове, насыпанном посреди Осакского залива близ города Осака, Япония.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Совет дня: поливайте орхидеи раз в месяц тёплым раствором и получите новые бутоны
Садоводство, цветоводство
Совет дня: поливайте орхидеи раз в месяц тёплым раствором и получите новые бутоны
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Домашние животные
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Китайские машины перестали быть одноразовыми: топ-5 моделей, превзошедших ожидания
Авто
Китайские машины перестали быть одноразовыми: топ-5 моделей, превзошедших ожидания
Популярное
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет

Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.

Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Живой огонь вспыхнет на балконе: простой способ продлить цветение герани до зимы
Финансовый импульс из Японии: Украина ждёт 246 млн долларов кредита
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Калории маскируют обман: продукты с безобидным видом ведут скрытую войну с фигурой
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
После этих лайфхаков ковры и зеркала дома будут выглядеть как в люксе
Архитектурное чудо Осаки: что ждёт путешественников в обновлённом Кансай
13 сентября — особенный день: Богомолов трогательно обратился к Собчак в честь их праздника
Кошка не хулиганит, а подаёт сигнал: о чём на самом деле говорят сброшенные со стола вещи
Осень бьёт по коже сильнее, чем мороз: неправильный уход открывает дорогу акне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.