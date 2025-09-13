Архитектурное чудо Осаки: что ждёт путешественников в обновлённом Кансай

Туризм

Аэропорты — это не только транспортные узлы, но и первые ворота в культуру страны. В Японии к этому относятся особенно серьёзно. Поэтому неудивительно, что международный аэропорт Кансай в Осаке оказался в списке самых красивых аэропортов мира по версии Prix Versailles 2025. Архитектурное чудо впечатляет не только дизайном, но и гастрономией: ведь Осака давно носит титул "кухни Японии".

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Аэропорт Кансай

Архитектурное переосмысление

Автором проекта стал знаменитый итальянский архитектор Ренцо Пиано, создатель лондонского небоскрёба The Shard (с англ. — "Осколок стекла"). Его идея воплотилась ещё в 1994 году, а в 2025-м, после семи лет реконструкции под руководством студии Populous, аэропорт получил вторую жизнь. Терминал 1 теперь способен пропускать на 25 % больше пассажиров.

Сегодня Кансай обслуживает около 30 миллионов человек ежегодно. К 2016 году доля международных рейсов достигла 80 %, что сделало модернизацию неизбежной. Новые технологии управления потоками позволяют обслуживать до 6000 пассажиров в час, а автоматические ворота распределяют людей по разным маршрутам, сокращая очереди.

Дизайн с японским акцентом

Интерьеры полностью преобразили. Вместо холодного хай-тека 90-х теперь используются тёплое дерево, перегородки в стиле сёдзи и мягкое освещение. Появились 360-градусные экраны с изображением прудов с карпами кои и зоны с живыми растениями. Результат — пространство, сочетающее технологичность и японскую традицию.

Гастрономический рай

Особое внимание уделили еде. Новый зал ожидания расширили на 60 %, добавили 13 магазинов duty free, кафе и фуд-корт. В Терминале 1 работает более 15 ресторанов, среди которых Dior Cafe и суши-бар Tsukiji Magoemon со шефом-мишленовцем. Любителям лапши стоит заглянуть в Kineya Mugimaru.

Для тех, кто ищет уличный колорит, есть Tasty Street — ряд киосков с раменом, такояки, бао и бенто. Атмосфера здесь ближе к рынкам Осаки, чем к стандартному аэропортовому фуд-корту.

Уточнения

Международный аэропорт Кансай (яп. 関西国際空港, кансай кокусай ку:ко:) — аэропорт, представляющий собой крупный комплекс сооружений, построенный по проекту Ренцо Пиано на искусственном острове, насыпанном посреди Осакского залива близ города Осака, Япония.

