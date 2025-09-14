Альпы, пивные сады и старинные соборы: эти 12 вокзалов Германии открывают путь к чудесам страны

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:19
Туризм

Оказавшись в Германии, многие путешественники выбирают поезд как главный способ передвижения. Это удобно, быстро и позволяет без труда попасть в исторические центры или современные культурные кварталы. Центральные вокзалы страны сами по себе нередко становятся достопримечательностями: величественные здания, продуманная архитектура и близость к главным улицам делают поездки комфортными и насыщенными.

Железнодорожный вокзал Мюнхена
Фото: Designed by pexels, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Берлин: сердце столицы

Берлин: сердце столицы

Берлинский главный железнодорожный вокзал поражает масштабом и современным обликом. Его стеклянные залы залиты светом, а от станции рукой подать до правительственного квартала, Бранденбургских ворот и Музейного острова. Те, кто предпочитает более неформальную атмосферу, легко доберутся до Кройцберга — района, где кипит уличная жизнь.

Гамбург: ганзейский колорит

Центральный вокзал Гамбурга ежедневно принимает более полумиллиона пассажиров, что делает его одним из самых загруженных в Европе. Отсюда всего несколько минут до Альтштадта и знаменитого района Шпайхерштадт ("город складов"). В шаговой доступности озеро Бинненальстер, Эльбская филармония и множество рыбных киосков, где подают свежайшие бутерброды с сельдью.

Мюнхен: ворота к Альпам

Главный железнодорожный вокзал Мюнхена — один из крупнейших вокзалов Европы. Несмотря на реконструкцию, он продолжает принимать сотни тысяч путешественников, направляющихся к озёрам и в горы. Старый город с Мариенплац и кафедральным собором находится всего в паре минут ходьбы. Для футбольных болельщиков и любителей пива удобно добираться до "Альянц Арены" и уютных пивных садов.

Франкфурт: небоскрёбы и музеи

Фасад Центрального вокзала Франкфурта выполнен в стиле необарокко и контрастирует с силуэтами высоток вокруг. Отсюда можно быстро попасть к набережной Майна, знаменитым музеям, историческому Ремеру и кварталу Альт-Заксенхаузен с традиционными пабами и яблочным сидром.

Кобленц: у слияния двух рек

Многие проезжают Кобленц по пути в долину Рейна или Мозеля, но этот город стоит остановки. Вокзал расположен близко к старому центру, а канатная дорога ведёт к крепости Эренбрайтштайн. Оттуда открывается захватывающий вид на "Немецкий угол" — остроугольная насыпная коса в месте соединения двух рек — Мозеля и Рейна.

Лейпциг: вокзал-гигант

Главный вокзал Лейпцига — крупнейший в Германии по площади. Он сочетает в себе торговый центр и архитектурный памятник. В пределах полутора километров расположены церковь Святого Фомы, Музей Баха, воспетая в гётевском "Фаусте" "Пивная Ауэрбаха" и отмеченный наградами зоопарк.

Гейдельберг: романтика студенческого города

С вокзала Гейдельберга легко попасть в старый барочный центр с узкими улочками. Над городом возвышается знаменитый красный замок, считающийся одним из самых известных руинных ансамблей мира. Именно здесь чувствуется дух университета и литературная атмосфера, которую ценит ЮНЕСКО.

Дрезден: "Флоренция на Эльбе"

Главный вокзал Дрездена был обновлён по проекту Нормана Фостера и сам по себе заслуживает внимания. Лёгкая конструкция с элементами классики гармонично сочетается с барочной архитектурой города. В нескольких минутах — лютеранская церковь Богоматери (Фрауэнкирхе), комплекс дворцовых зданий Цвингер и оперный театр Земпера.

Кёльн: под сенью собора

Редкий вокзал может похвастаться таким расположением, как Кёльнский центральный вокзал. Прямо за его окнами возвышается знаменитый готический собор, включённый в список ЮНЕСКО. Рядом находятся музей шоколада, одно из крупнейших собраний современного искусства музей Людвига и оживлённый старый квартал с кёльнскими трактирами.

Нюрнберг: рождественская атмосфера

Центральный вокзал Нюрнберга удобен и для деловых поездок, и для прогулок по средневековому центру. Здесь же расположен музей железных дорог Германии DB (Deutsche Bahn). Особое очарование город приобретает зимой: рождественский рынок привлекает туристов со всего мира, а специальные поезда делают путешествие ещё удобнее.

Фрайбург: ворота в Шварцвальд

Современный вокзал Фрайбурга не раз получал награды за дизайн и удобство. Отсюда рукой подать до пешеходного старого города с собором, уютными кафе и каналами-бахле. А всего полчаса езды — и перед вами открывается горный массив Шварцвальд, настоящий рай для туристов и велосипедистов.

Регенсбург: живая история

ЮНЕСКО выделила весь старый центр Регенсбурга как крупнейший средневековый ансамбль Германии. Прогулка по узким улочкам открывает римское прошлое города, а многочисленные пабы создают атмосферу живого студенческого центра. Удобнее всего сюда добираться именно поездом.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
