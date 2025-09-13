Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фэн-шуй на кухне: капающий кран и ещё 4 причины, которые крадут вашу удачу
Цена упала, а импорт вырос: Китай заставит США ответить за американские микросхемы
Живой огонь вспыхнет на балконе: простой способ продлить цветение герани до зимы
Финансовый импульс из Японии: Украина ждёт 246 млн долларов кредита
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Калории маскируют обман: продукты с безобидным видом ведут скрытую войну с фигурой
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
После этих лайфхаков ковры и зеркала дома будут выглядеть как в люксе
Архитектурное чудо Осаки: что ждёт путешественников в обновлённом Кансай

Башни и стены — ещё не замок: что на самом деле значит слово, которое мы привыкли понимать неправильно

3:47
Туризм

Стоит лишь услышать слово "замок" — и в воображении сразу возникают рыцари, каменные стены и гербы на башнях. Но реальность сложнее: замок — это не любая крепость, а особый тип жилища, сочетающий в себе дом и крепость одновременно.

Замок Мальборк в Польше
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Замок Мальборк в Польше

Что считать замком

По классическому определению, замок — это укреплённый жилой дом землевладельца. В нём жили не только воины, но и семьи владельцев, слуги и обслуживающий персонал. Именно сочетание оборонительной функции и жилья делает замок особым архитектурным явлением.

Важно различать замки и крепости. Крепость всегда имела чисто военное назначение: защищать территорию, удерживать гарнизон и служить опорным пунктом в войне. Внутри её стен не было постоянной мирной жизни. Замок же, напротив, совмещал функции оборонительного сооружения и дома. Здесь жили хозяева со своими семьями, слуги, часто размещались хозяйственные постройки. Именно этот союз "жилища и защиты" и делает замок особенным явлением архитектуры.

Немецкая традиция

Германские замки чаще всего строились на вершинах холмов. Они выглядят как целые ансамбли из домов, тесно сдвинутых друг к другу, над которыми возвышаются башни — обычно квадратные, строгие и внушительные.

Строительство на высоте имело свои сложности: например, постоянные проблемы с водой. Именно поэтому немецкие замки известны рекордно глубокими колодцами. А иногда строители шли на эксперимент: так, замок Пфальцграфенштайн возвели прямо посреди Рейна.

Вартбург, Бюрресхайм, Бургхаузен и Эльц — лишь несколько примеров. С течением времени архитектура становилась всё более "нарядной": простые башни сменялись сложными формами, машикулями и декоративными деталями.

Орденские замки

Тевтонский и Ливонский ордена оставили особое наследие — массивные кирпичные крепости. Их планировка была почти "типовой": огромный дом конвента, ворота, двор с хозяйственными постройками и минимум башен.

Самый известный пример — Мальборк в Польше. Но похожие замки можно встретить и в Калининградской области: Георгенбург, Шаакен или Бальга. Внешне они строги, но в их облике чувствуется мощь и функциональность.

Скандинавские особенности

Замки в Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии появились поздно, когда в Европе уже активно применяли артиллерию. Поэтому их стены делали толстыми и низкими, а башни - широкими, чтобы размещать пушки.

Характерная деталь — крыши, напоминающие забавные шляпы. Эти строения больше похожи на крепости-монастыри, например, на Соловецкий, только с иными формами башен.

Существовал и другой тип — кирпичные "слотты". Это большие дома без окон на нижних этажах и с небольшими проёмами выше. Они напоминают амбары и ведут своё происхождение от древних "длинных домов".

Почему замки разные

Разнообразие объясняется просто: каждая страна учитывала свой ландшафт, угрозы и традиции. Где-то замок был символом власти и статуса, где-то — чисто военной базой, а в некоторых случаях — и вовсе местом для демонстрации богатства.

Сегодня эти сооружения воспринимаются как романтика прошлого. Но важно помнить: за красивыми фасадами скрывалась суровая жизнь, полная опасностей и борьбы за выживание.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Китайские машины перестали быть одноразовыми: топ-5 моделей, превзошедших ожидания
Авто
Китайские машины перестали быть одноразовыми: топ-5 моделей, превзошедших ожидания
Чемпионка US Open Соболенко под огнём критики: зачем её хотят вытолкнуть из WTA
Новости спорта
Чемпионка US Open Соболенко под огнём критики: зачем её хотят вытолкнуть из WTA
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Популярное
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет

Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.

Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Живой огонь вспыхнет на балконе: простой способ продлить цветение герани до зимы
Финансовый импульс из Японии: Украина ждёт 246 млн долларов кредита
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Калории маскируют обман: продукты с безобидным видом ведут скрытую войну с фигурой
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
После этих лайфхаков ковры и зеркала дома будут выглядеть как в люксе
Архитектурное чудо Осаки: что ждёт путешественников в обновлённом Кансай
13 сентября — особенный день: Богомолов трогательно обратился к Собчак в честь их праздника
Кошка не хулиганит, а подаёт сигнал: о чём на самом деле говорят сброшенные со стола вещи
Осень бьёт по коже сильнее, чем мороз: неправильный уход открывает дорогу акне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.