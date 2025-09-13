Фонтан на ВДНХ, который десятилетиями называют неправильно — и это не случайно

Фонтан "Колос" на ВДНХ часто называют неправильно. Одни именуют его "Золотым Колосом", другие и вовсе "Колоссом". Но официальное название остаётся неизменным уже многие десятилетия — просто "Колос". Несмотря на то, что он расположен на окраине территории, почти у границы с Ботаническим садом РАН, это одно из самых колоритных мест ВДНХ.

Фото: commons.wikimedia.org by AlixSaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фонтан Колос на ВДНХ

История

Первый фонтан появился ещё в 1939 году. Его сделали из меди, но материал быстро потемнел и начал разрушаться. В 1950-х ВДНХ обновляли, и старый "Колос" заменили новым — из железобетона, украшенного цветной мозаикой. Торжественное открытие состоялось в 1954 году.

Спустя десятилетия фонтан снова потребовал внимания. В 2017 году его полностью восстановили, вернув яркие краски и прежнее великолепие. Теперь он снова радует посетителей и стал заметной точкой притяжения на обновлённой территории выставки.

Почему "Колос"

Название объясняется просто: фонтан напоминает огромный колос пшеницы, символ изобилия и плодородия. Именно поэтому он так органично вписался в образ ВДНХ.

Со временем к названию добавили слово "золотой". Оно закрепилось в путеводителях, на картах и даже на официальных табличках. Истоки такой трансформации кроются в золотистых оттенках мозаики и соседнем ресторане "Золотой Колос", который располагался рядом. Иногда москвичи в шутку именуют фонтан "Колоссом" — по ассоциации с античным Родосским. И в этом есть определённый смысл: фонтан выглядит внушительно и величественно.

Вечернее шоу

Днём "Колос" выглядит нарядно и ярко, но настоящее волшебство начинается вечером. Подсветка превращает фонтан в сияющий монумент, струи воды играют светом и создают ощущение праздника. Это время особенно любят фотографы и все, кто приходит на ВДНХ за атмосферой и красивыми кадрами.