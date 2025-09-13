Природный символ Кисловодска: что скрывает скала, вдохновившая Лермонтова

3:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Гора-Кольцо в Кисловодске — одно из тех мест, где природа удивительным образом соединила силу и гармонию. Скала с идеально круглым отверстием в центре давно стала символом города. Туристы приезжают сюда ради панорамных видов, необычной формы каменной арки и ощущения, что стоишь на границе между реальностью и сказкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Колоскова Юлия, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гора-Кольцо

Легенды и вдохновение

Об этой природной достопримечательности сложено множество легенд. Одни рассказывают, что кольцо образовалось от удара молнии, другие уверяют: это результат тысячелетнего воздействия ветра и воды. Как бы то ни было, скала стала местом притяжения поэтов и художников.

Не обошёл её вниманием и Михаил Лермонтов. В романе "Герой нашего времени" он описал закатное солнце, которое словно бросает "пламенный взгляд" через каменное кольцо. И действительно, если прийти сюда вечером, можно увидеть, как огненный диск садится прямо в центр арки.

Туристический опыт

Подъём на гору не слишком сложный, но требует удобной обуви. Наверху открываются виды на Кавказские горы и долину, а само Кисловодское плато кажется парящей равниной.

Фотографы любят это место за возможность поймать уникальный кадр: солнце в центре кольца, силуэт человека в проёме или вид на бескрайние просторы Кавказа. Правда, стоит помнить, что здесь часто дуют сильные ветра, а пыльные бури могут застать врасплох.

Советы шаг за шагом

Начните маршрут утром или ближе к закату, чтобы избежать зноя. Обязательно возьмите с собой воду и головной убор. Для фотоаппарата или смартфона используйте защиту от пыли. Если планируете задержаться, возьмите лёгкую куртку — ветер на высоте может быть холодным. После экскурсии можно отправиться в Кисловодский курортный парк, чтобы дополнить прогулку спокойным отдыхом.

FAQ

Как добраться до Горы-Кольцо?

Из центра Кисловодска можно доехать на такси или экскурсионном автобусе, а также подняться пешком по туристическим тропам.

Сколько стоит посещение?

Сам вход бесплатный, но экскурсии с гидом или трансфер оплачиваются отдельно.

Что лучше: идти пешком или ехать?

Если позволяет здоровье, пешая прогулка подарит больше впечатлений: виды, ароматы трав, ощущение маршрута. Машина удобна для тех, кто ограничен во времени.

Исторический контекст

Упоминания о Горе-Кольцо встречаются ещё в XIX веке. Сюда приезжали отдыхающие на Кавказских Минеральных Водах, писали заметки и путевые очерки. В начале XX века скала стала частью популярных экскурсионных маршрутов.

Позднее, в советские годы, её изображение начали печатать на открытках и туристических буклетах. Сегодня Кольцо остаётся неотъемлемой частью культурного кода Кисловодска, как нарзанные источники или Курортный парк.