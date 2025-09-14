Краснодарский край: где отдых обойдётся дешевле всего, а где придётся раскошелиться

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

По данным исследования геосервиса "2ГИС", самым доступным направлением для отдыха в Краснодарском крае осенью оказался Туапсе. Один день пребывания здесь обходится в среднем в 5 648 рублей. Город показал самые низкие цены сразу по трём категориям: проживание (от 2 910 рублей за номер в сутки), питание (около 2 038 рублей за два приёма пищи в кафе и ресторанах) и развлечения (примерно 700 рублей).

Осень на скале Киселева
Фото: commons.wikimedia.org by Oafedoseenkova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Осень на скале Киселева

Недорогие направления: Краснодар и Анапа

Второе место по доступности занимает Краснодар — отдых в краевой столице стоит около 6 464 рублей в день. Третьей стала Анапа с результатом 8 359 рублей. Стоимость питания и развлечений в Анапе близка к Краснодару, но проживание заметно дороже. Причина проста: близость к морю и высокий сезонный спрос на отели.

Самые дорогие курорты: Сириус и Сочи

Федеральная территория Сириус возглавила список самых дорогих направлений. Средняя стоимость дня отдыха здесь составляет 11 962 рублей, главным образом из-за высоких цен на жильё (от 7 329 рублей за ночь) и питание (около 3 108 рублей).

Сочи, включая Лазаревское, Хосту и горный кластер, обойдётся в среднем в 8 836 рублей в день. Здесь особенно дорого проживание и развлечения.

Геленджик и другие города

В Геленджике день отдыха стоит около 8 720 рублей. По цене проживания и питания город сопоставим с Сочи, но развлечения немного дешевле.

Советы туристам: как сэкономить

  • Жильё бронируйте заранее. Чем ближе к дате поездки, тем выше цены. Выгодно искать квартиры на краткосрочную аренду — часто дешевле гостиницы.
  • Выбирайте кафе подальше от набережной. В заведениях второй линии порции щедрее, а цены на 20-30% ниже.
  • Развлечения планируйте заранее. Многие аквапарки и дельфинарии дают скидки при покупке билетов онлайн.
  • Пробуйте транспортные лайфхаки. Внутри города удобно пользоваться общественным транспортом или каршерингом вместо такси.
  • Экономьте на экскурсиях. Некоторые маршруты можно пройти самостоятельно: многие тропы и смотровые площадки доступны бесплатно.

Сравнение "2ГИС" охватило популярные курорты Краснодарского края. В расчёт включались цены на проживание в гостинице, два приёма пищи и одно развлечение. Итог: дешевле всего отдыхать в Туапсе и Краснодаре, дороже всего — в Сириусе и Сочи.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
