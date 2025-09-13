Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жидкое золото из супермаркета: работает лучше, чем маски для волос за тысячи рублей
Тайный резервуар грязи: неожиданный способ держать поверхность в чистоте
Полгода без еды и солнца: как древние выживали в экстремальных условиях
Сенсация под угрозой: археологи опровергли миф о находке возрастом 700 тысяч лет
Одно неверное движение с семенами осенью — и весной клумба пустует, а не цветёт
Масло, которое густеет медленнее всех: какое масло реально экономит ресурс двигателя в любых условиях
Морепродукты обманули покупателя: вместо вкуса — радиоактивный риск
Вашингтон давит на союзников: США предложат G7 создать механизм изъятия замороженных активов РФ
Окаменелость с зубами-лезвиями: предок китов оказался совсем не мирным созданием

Дорога, висящая над пропастью: почему трассу к Красной Поляне закрыли навсегда

2:26
Туризм

Старая дорога под Адлером — место одновременно жуткое и завораживающее. До 2005 года именно по этому Краснополянскому шоссе автомобили ездили в Красную Поляну. Трасса петляла вдоль ущелья Ацху, держалась на краю обрыва и постоянно страдала от камнепадов.

Заброшенная дорога в горах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Заброшенная дорога в горах

Исторический контекст

Дорогу построили ещё в конце XIX века, когда автомобильного потока почти не было. Но со временем трасса стала крайне опасной: узкая полоса асфальта висела над бурной рекой, а водителям приходилось умудряться разъезжаться на поворотах.

Закрытие дороги в 2005 году стало логичным шагом: аварийность была слишком высока, а поддерживать безопасность становилось невозможно. Транспортный поток перевели на современный тоннель, а старая трасса превратилась в заброшенный объект.

Архитектурные особенности

Главная деталь, привлекающая внимание исследователей и любителей истории, — это высеченный в скале тоннель. Его бетонные арки изначально задумывались как защита от камнепадов, но сегодня они воспринимаются скорее как художественный объект. Арки выстроены в ряд и напоминают рёбра гигантского существа, словно скала скрывает внутри себя скелет древнего кита.

Не менее интересны недостроенные шахты тоннеля. Их начали прокладывать в XX веке, однако проект так и не завершили. Теперь эти ходы постепенно разрушаются, а растительность неторопливо поглощает каменные конструкции, создавая мрачный образ незавершённого замысла.

Современное состояние

Сейчас дорога закрыта для посещения, что неудивительно: полотно во многих местах провалилось, камнепады не прекращаются, а инфраструктура полностью разрушена. Тем не менее сюда до сих пор проникают туристы, несмотря на забор и охрану. Это создаёт лишь дополнительные риски: каждый визит связан с угрозой обрушений и травм.

Итог

Сегодня старая дорога под Адлером представляет интерес скорее как исторический и архитектурный памятник эпохи, чем как туристический маршрут. Она напоминает о том, какими трудными и опасными были инженерные решения прошлого, и почему некоторые объекты должны оставаться закрытыми для посещения.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Садоводство, цветоводство
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Домашние животные
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Названы правила, которые Роналду установил в своей семье — от питания до дисциплины
Новости спорта
Названы правила, которые Роналду установил в своей семье — от питания до дисциплины
Популярное
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет

Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.

Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Цветные полоски на коже атлетов: зачем клеят тейпы и почему вокруг них столько споров
Окаменелость с зубами-лезвиями: предок китов оказался совсем не мирным созданием
Макароны второго дня превращаются в золотую запеканку — рецепт, который спасает ужин без хлопот
Шпаргалка от герцогини: как бывшая супруга принца Эндрю ловко уходит от неприятных тем
Фигура тает, но зеркало разочаровывает: неожиданный эффект резкого похудения
Обычный настой превращается в щит для огорода: секрет от вредителей, который знали ещё наши бабушки
Удивительные цифры: названа самая прибыльная офисная профессия России
Кошка забывает дорогу к миске — и становится ключом к разгадке болезни Альцгеймера
Почему привычные тренажёры могут работать против вас — новый взгляд на спорт
Бюджетный ужин, который выглядит дороже ресторанного: пельмени в нежном соусе по новому рецепту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.