Огромное зеркало посреди степи: озеро Эльтон стирает грань между небом и землёй

Солёное озеро Эльтон в Волгоградской области называют жемчужиной приволжской степи. Его пейзажи действительно завораживают: розовая гладь воды, белоснежные берега, усыпанные кристаллами соли, и бескрайнее небо, отражающееся в зеркальной поверхности.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Озеро Эльтон

Особенности озера

Эльтон считается одним из самых солёных озёр на планете — уровень минерализации в нём даже выше, чем в Мёртвом море. При этом озеро крайне мелкое: летом глубина обычно не превышает 5–7 сантиметров, а зимой достигает полутора метров. В жаркое время оно сильно пересыхает, и тогда больше похоже на огромную солёную лужу, чем на привычный водоём.

Почему вода розовая

Необычный цвет озеро получает благодаря одноклеточной водоросли дуналиелле солоноводной. Летом она активно размножается и выделяет бета-каротин, окрашивающий воду в розовые и красноватые оттенки. В безветренную погоду поверхность становится абсолютно гладкой, превращая Эльтон в огромное зеркало, где закаты и рассветы выглядят по-настоящему фантастически.

Чем привлекает Эльтон

Для туристов озеро — это не только возможность сделать эффектные фотографии. На его дне залегают сероводородные грязи, обладающие лечебными свойствами. Их используют прямо на месте: отдыхающие обмазываются грязью, дают ей подсохнуть, а затем смывают в солёной воде — рапе. После такой процедуры кожа становится гладкой, а ощущения сравнивают с эффектом СПА.

Правда, есть нюанс: на берегу установлены кабинки для переодевания, но пресной воды для смывания грязи нет. Поэтому многие берут с собой канистры или идут к ближайшему пресному озеру.

Почему стоит поехать

Эльтон — это место для тех, кто ценит необычные пейзажи и любит природные чудеса. Здесь можно устроить фотосессию, пройтись босиком по соляной корке, попробовать грязевые процедуры или просто насладиться тишиной степи. Лучше всего приезжать летом и в начале осени, когда вода приобретает яркий розовый оттенок и создаёт неповторимую атмосферу.