Прощай, Европа? ЕС ужесточает выдачу виз, и вот что это значит для вас

Туризм

Евросоюз намерен ужесточить подход к выдаче виз гражданам России. Как сообщает газета Politico со ссылкой на представителя Европейской комиссии, до конца года должны быть опубликованы новые предписания для стран-членов ЕС. Они будут содержать более строгие рекомендации относительно визовой политики в отношении граждан РФ.

Вывеска визового центра
Фото: commons.wikimedia.org by Palezik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вывеска визового центра

Давление восточноевропейских стран

Инициаторами будущих изменений стали восточные государства Евросоюза, которые давно настаивали на ограничительных мерах. Однако у Европейской комиссии нет полномочий полностью запретить россиянам въезд в ЕС: решение о выдаче виз остаётся за национальными правительствами. Из-за этого политика разных стран существенно различается — от жёстких ограничений до более гибкого подхода.

Данные о визах в 2024 году

По официальной статистике ЕС, в 2024 году гражданам РФ было выдано около 542 тысяч краткосрочных виз для поездок в страны Шенгенской зоны, включая Швейцарию. Это на 20% больше, чем в 2023-м, но значительно меньше, чем в докризисном 2019 году.

Позиция Германии

Особую активность в обсуждении вопроса проявляет Германия. По данным агентства DPA, правительство ФРГ готовит документ с предложениями по усилению визового режима. В нём содержится призыв к полному внедрению рекомендаций Еврокомиссии от 2022 года, которые предполагают значительное сокращение туристических виз для граждан РФ.

Статистика подтверждает более строгий подход Берлина. В 2024 году Германия выдала россиянам около 27,3 тысячи шенгенских виз и порядка 11,3 тысячи национальных виз для учёбы и работы. В МИД ФРГ отмечают, что критерии выдачи документов были ужесточены ещё в 2022 году и продолжают действовать как для краткосрочных, так и для долгосрочных поездок.

Осторожные заявления правительства

Официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус подчеркнул, что окончательное решение по новому пакету санкций ещё не принято:
"Переговоры по 19-му пакету санкций продолжаются. Он находится в стадии подготовки. Есть множество идей, некоторые из них оправданы, другие — нет. Я бы подождал, прежде чем делать окончательные выводы".

Последствия для туризма, образования и бизнеса

Ужесточение визового режима ударит в первую очередь по туристической сфере. Путешествия в Европу для россиян станут более затратными и сложными, что приведёт к снижению турпотока и для самих стран ЕС, ориентированных на туристов из России.

Образовательные программы также окажутся под давлением: получение виз для студентов станет труднее, что может снизить интерес к европейским университетам и переориентировать поток абитуриентов на страны Азии и Ближнего Востока.

Деловые контакты пострадают не меньше. Ужесточение визовых правил затруднит командировки и участие в переговорах, что усложнит сотрудничество между российскими и европейскими компаниями. В долгосрочной перспективе это может ослабить деловые связи и ускорить поиск альтернативных направлений для инвестиций и партнёрств.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
