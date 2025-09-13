Краснодар возвращается на карту: неожиданные бонусы ждут тех, кто решит полететь

Ждать больше не нужно: Краснодар снова открыт для регулярных авиаперевозок, и S7 Airlines запускает полётную программу уже с 26 октября. Для жителей Кубани, гостей региона и тех, кто мечтает о Черноморском побережье, это отличная новость — теперь на юг можно попасть напрямую, без пересадок и долгого ожидания.
Из Домодедово самолёты будут летать четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет в 11:30, прибытие в Краснодар в 15:25. Дорога займёт около четырёх часов.
Аэропорт Толмачево также включён в программу. Рейсы запланированы ежедневно, кроме пятницы. Вылеты — в 10:50 и 14:05, прилёт в Краснодар в 12:10 и 15:25 соответственно (по местному времени).
Расписание S7 составлено так, чтобы путешественники из других городов могли легко попасть в Краснодар.
Город — важнейший транспортный и логистический центр юга России. Отсюда легко добраться не только до курортов Черного моря, но и до соседних регионов: Ростовской области или Крыма.
Пассажиры, участвующие в S7 Priority, получат за перелёт:
Мили можно использовать для покупки билетов или дополнительных услуг на борту.
Турпром напоминает:
Возобновление рейсов S7 в Краснодар — это не просто новые маршруты. Это шаг к развитию туризма, к удобству пассажиров и к более доступному югу России. Теперь дорога к морю стала короче и комфортнее.
