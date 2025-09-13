Краснодар возвращается на карту: неожиданные бонусы ждут тех, кто решит полететь

Ждать больше не нужно: Краснодар снова открыт для регулярных авиаперевозок, и S7 Airlines запускает полётную программу уже с 26 октября. Для жителей Кубани, гостей региона и тех, кто мечтает о Черноморском побережье, это отличная новость — теперь на юг можно попасть напрямую, без пересадок и долгого ожидания.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Самолёт S7

Расписание рейсов из Москвы

Из Домодедово самолёты будут летать четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет в 11:30, прибытие в Краснодар в 15:25. Дорога займёт около четырёх часов.

Из Новосибирска — почти каждый день

Аэропорт Толмачево также включён в программу. Рейсы запланированы ежедневно, кроме пятницы. Вылеты — в 10:50 и 14:05, прилёт в Краснодар в 12:10 и 15:25 соответственно (по местному времени).

Удобные стыковки для регионов

Расписание S7 составлено так, чтобы путешественники из других городов могли легко попасть в Краснодар.

Жители Норильска, Томска и Нового Уренгоя смогут лететь через Москву.

Пассажирам из Владивостока, Иркутска и Хабаровска будет удобнее стыковаться в Новосибирске.

Краснодар — не только курорты

Город — важнейший транспортный и логистический центр юга России. Отсюда легко добраться не только до курортов Черного моря, но и до соседних регионов: Ростовской области или Крыма.

Программа лояльности S7 Priority

Пассажиры, участвующие в S7 Priority, получат за перелёт:

от 403 миль по маршруту Москва — Краснодар,

от 1166 миль по маршруту Новосибирск — Краснодар.

Мили можно использовать для покупки билетов или дополнительных услуг на борту.

Как добраться до курортов

Турпром напоминает:

До Геленджика: автобусом с автовокзала — около 3 часов.

До Новороссийска: автобус или электричка — 3–4 часа.

До Анапы: автобусом — 3–4 часа, либо электричкой до станции «Тоннельная», а дальше автобус или такси.

До Сочи: лучше всего скоростная «Ласточка» с железнодорожного вокзала, время в пути — около 5 часов.

Возобновление рейсов S7 в Краснодар — это не просто новые маршруты. Это шаг к развитию туризма, к удобству пассажиров и к более доступному югу России. Теперь дорога к морю стала короче и комфортнее.