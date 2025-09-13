Черное море удивило: самый дорогой курорт оказался не там, где вы думаете

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:58
Туризм

Сколько стоит провести день на Черном море в сентябре? Ответ на этот вопрос оказался совсем неочевидным. Геосервис 2ГИС сравнил расходы туристов в популярных курортных городах Краснодарского края и составил рейтинг самых доступных и самых дорогих направлений.

Отдых на чёрном море
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отдых на чёрном море

Средняя стоимость отдыха по семи ключевым направлениям — 8,4 тысячи рублей в сутки. В расчет включили проживание, питание и развлечения.

Что учитывали в исследовании

  • Проживание — цена за ночь в самом доступном номере отеля (по данным 2ГИС на сентябрь 2025 года).
  • Питание — два приема пищи в день: обед и ужин. В среднем чек формировался из салата/первого блюда, горячего и напитка.
  • Развлечения — одно в день: сапы, аквапарк, дельфинарий, канатка и прочие варианты.

Любопытно, что в список вошёл и Краснодар. Хотя до моря оттуда более 100 километров, по бронированиям он обгоняет многие курорты.

Где дешевле всего

Туапсе оказался рекордсменом по доступности:

  • жильё - от 2 910 ₽,
  • еда — 2 038 ₽,
  • развлечения — всего 700 ₽.

В итоге день отдыха обходится в среднем в 5 648 рублей.

На втором месте — Краснодар (6 464 ₽ в день), на третьем — Анапа (8 359 ₽).

Где дороже всего

Самым затратным направлением стал Сириус — здесь средний бюджет отдыхающего достигает 11 962 ₽ в сутки.

  • проживание — 7 329 ₽,
  • питание — 3 108 ₽.

На втором месте Сочи (8 836 ₽), на третьем — Геленджик (8 720 ₽).

Сравнение по категориям

Жильё

  • Дешевле всего: Туапсе — 2 910 ₽, Краснодар — 3 015 ₽, Новороссийск — 4 200 ₽.
  • Дороже всего: Сириус — 7 329 ₽, Сочи — 4 927 ₽.

Питание

  • Самые низкие цены: Туапсе — 2 038 ₽, Анапа — 2 230 ₽, Краснодар — 2 352 ₽.
  • Самые высокие: Сириус — 3 108 ₽, Новороссийск — 2 957 ₽.

Развлечения

  • Дешевле всего: Туапсе — 700 ₽, Краснодар — 1 097 ₽, Геленджик — 1 290 ₽.
  • Дороже всего: Новороссийск — 1 800 ₽, Сириус — 1 525 ₽.

Исследование 2ГИС помогает туристам сориентироваться: где можно провести отпуск максимально бюджетно, а где стоит готовиться к более высоким тратам. Теперь отдых на Черном море можно планировать не только по душе, но и по кошельку.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
