Черное море удивило: самый дорогой курорт оказался не там, где вы думаете

Сколько стоит провести день на Черном море в сентябре? Ответ на этот вопрос оказался совсем неочевидным. Геосервис 2ГИС сравнил расходы туристов в популярных курортных городах Краснодарского края и составил рейтинг самых доступных и самых дорогих направлений.

Средняя стоимость отдыха по семи ключевым направлениям — 8,4 тысячи рублей в сутки. В расчет включили проживание, питание и развлечения.

Что учитывали в исследовании

Проживание — цена за ночь в самом доступном номере отеля (по данным 2ГИС на сентябрь 2025 года).

Питание — два приема пищи в день: обед и ужин. В среднем чек формировался из салата/первого блюда, горячего и напитка.

Развлечения — одно в день: сапы, аквапарк, дельфинарий, канатка и прочие варианты.

Любопытно, что в список вошёл и Краснодар. Хотя до моря оттуда более 100 километров, по бронированиям он обгоняет многие курорты.

Где дешевле всего

Туапсе оказался рекордсменом по доступности:

жильё - от 2 910 ₽,

еда — 2 038 ₽,

развлечения — всего 700 ₽.

В итоге день отдыха обходится в среднем в 5 648 рублей.

На втором месте — Краснодар (6 464 ₽ в день), на третьем — Анапа (8 359 ₽).

Где дороже всего

Самым затратным направлением стал Сириус — здесь средний бюджет отдыхающего достигает 11 962 ₽ в сутки.

проживание — 7 329 ₽,

питание — 3 108 ₽.

На втором месте Сочи (8 836 ₽), на третьем — Геленджик (8 720 ₽).

Сравнение по категориям

Жильё

Дешевле всего: Туапсе — 2 910 ₽, Краснодар — 3 015 ₽, Новороссийск — 4 200 ₽.

Дороже всего: Сириус — 7 329 ₽, Сочи — 4 927 ₽.

Питание

Самые низкие цены: Туапсе — 2 038 ₽, Анапа — 2 230 ₽, Краснодар — 2 352 ₽.

Самые высокие: Сириус — 3 108 ₽, Новороссийск — 2 957 ₽.

Развлечения

Дешевле всего: Туапсе — 700 ₽, Краснодар — 1 097 ₽, Геленджик — 1 290 ₽.

Дороже всего: Новороссийск — 1 800 ₽, Сириус — 1 525 ₽.

Исследование 2ГИС помогает туристам сориентироваться: где можно провести отпуск максимально бюджетно, а где стоит готовиться к более высоким тратам. Теперь отдых на Черном море можно планировать не только по душе, но и по кошельку.