Черное море удивило: самый дорогой курорт оказался не там, где вы думаете

Сколько стоит провести день на Черном море в сентябре? Ответ на этот вопрос оказался совсем неочевидным. Геосервис 2ГИС сравнил расходы туристов в популярных курортных городах Краснодарского края и составил рейтинг самых доступных и самых дорогих направлений.
Средняя стоимость отдыха по семи ключевым направлениям — 8,4 тысячи рублей в сутки. В расчет включили проживание, питание и развлечения.
Любопытно, что в список вошёл и Краснодар. Хотя до моря оттуда более 100 километров, по бронированиям он обгоняет многие курорты.
Туапсе оказался рекордсменом по доступности:
В итоге день отдыха обходится в среднем в 5 648 рублей.
На втором месте — Краснодар (6 464 ₽ в день), на третьем — Анапа (8 359 ₽).
Самым затратным направлением стал Сириус — здесь средний бюджет отдыхающего достигает 11 962 ₽ в сутки.
На втором месте Сочи (8 836 ₽), на третьем — Геленджик (8 720 ₽).
Исследование 2ГИС помогает туристам сориентироваться: где можно провести отпуск максимально бюджетно, а где стоит готовиться к более высоким тратам. Теперь отдых на Черном море можно планировать не только по душе, но и по кошельку.
