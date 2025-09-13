Онлайн-шопинг превращается в отпуск: маркетплейс переписывает правила туризма

Казалось бы, маркетплейсы давно заняли все ниши — от одежды и косметики до бытовой техники. Но теперь пришло время и туризма. Wildberries объявил о стратегическом партнерстве с одним из крупнейших туроператоров России — FUN&SUN.

Теперь прямо на сайте и в приложении Wildberries можно купить не только авиабилеты или отели, но и полноценные пакетные туры.

Почему это важно для рынка

Рынок туризма в России переживает трансформацию. Если раньше туроператоры делали ставку на агентства, то сегодня всё большую роль играют цифровые экосистемы и маркетплейсы.

"Сегодня рынок туризма активно трансформируется за счет прихода цифровых экосистем и крупных онлайн-платформ. Для туроператора интеграция с такой экосистемой означает участие в новой модели отрасли, где успех определяется не только качественным продуктом, но и доступом к big data и технологиям", — подчеркнул генеральный директор FUN&SUN Владимир Рубцов.

Что изменится для туристов

Туры FUN&SUN уже доступны в web-версии и приложении Wildberries для Android.

Эксклюзивность подтверждена: пока на платформе представлены только их предложения.

Первым продуктом стало раннее бронирование на зиму 2025-2026.

Реально доступны туры с датами выезда уже с 14 сентября.

География — 10 направлений:

— массовые: Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, Россия, Абхазия, Вьетнам;

— нишевые: Маврикий, Венесуэла, Азербайджан.

Цены совпадают с сайтом туроператора, а бронирование проходит проще: 27 фильтров против 17 у FUN&SUN и возможность выбора тарифов с питанием или без.

Что говорят конкуренты

У трёх крупнейших онлайн-турагентств (Travelata, Onlinetours, Level. Travel) всего около 1,2 млн уникальных покупателей в год.

У Wildberries — 200 млн пользователей. Разница впечатляет.

"На рынке фактически появился новый серьёзный игрок "Дельфин". — Важно, что Wildberries получит новый продуктовый сегмент, а FUN&SUN — доступ к лучшему в России каналу онлайн-продаж. Ждем синергии и роста обеих компаний на нашем рынке. Это сильный конкурент для всех игроков рынка", – считает Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора. "Онлайн-маркетплейсы растут и ищут все новые ниши, и туризм — одна из очень выгодных сфер для интеграции. Разумно было бы делать это с лидером рынка, таким как FUN&SUN, с широкой линейкой продуктов, со своими "фишками". FUN&SUN — большая удача для Wildberries в плане партнерства", — добавил Артур Мурадян, вице-президент АТОР и глава Space Travel.

Как видят будущее эксперты

Главная интрига — будет ли у Wildberries эксклюзивная ценовая политика или платформа останется просто "витриной" с комиссией.

"Если это классическая механика, и Wildberries просто будет одной из онлайн-витрин, торгующих по ценам туроператора за комиссию, это одно. Если там ценовой эксклюзив и будут применяться характерные для платформы скидки — несколько иное. Главное — роль и значение канала прямых продаж благодаря огромному охвату Wildberries у FUN&SUN вырастет. И на это будут смотреть другие туроператоры", — считает директор крупной компании, пожелавший остаться неназванным.

Альтернативы Wildberries

Wildberries стал первым, кто вывел продажу туров в большой ритейл. Но на рынке есть и другие игроки:

Ozon Travel — билеты на самолёт, поезд, автобусы, отели, туры.

Яндекс.Путешествия — интеграция с картами, такси, отзывами.

СберСпасибо — бонусы на билеты и туры через Сбербанк.

Тинькофф Путешествия — кэшбэк, страховки, консьерж-сервис.

ВТБ Путешествия — бронирование через партнёров.

Отличия этих платформ в экосистеме, ценовой политике и аудитории. Например, Ozon и Яндекс делают ставку на масштабные цифровые сервисы, а банки — на своих клиентов и бонусные программы.

Сделка Wildberries и FUN&SUN — сигнал, что рынок туризма в России вступает в новую эру. Прямые продажи туроператоров через маркетплейсы становятся реальностью. Агентства не исчезнут, но правила игры для них меняются: теперь конкурировать придётся не только продуктом, но и каналами онлайн-продаж.