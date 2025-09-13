Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фонтан на ВДНХ, который десятилетиями называют неправильно — и это не случайно
Рыболовство возрождается, бизнес растёт: 1,3 млн кв. м жилья — лишь верхушка айсберга в Херсонской области
Автокрасавцы, которые превратились в изгоев: эти культовые модели исчезли с дорог
Минимализм как манифест: осень 2025 создает образы, в которых лаконичность звучит как роскошь
Ургант ушёл в тень: всплыла неожиданная подработка экс-звезды Первого канала
Превратите пустырь в цветущий рай: какие растения дарят саду яркость за одно лето
Зебры лишаются полос — саванна готовится к невидимой катастрофе
Ламинат кричит о практичности, паркет шепчет о роскоши: какой пол выдержит годы испытаний и не предаст
Легендарный аквакотта: как из простых продуктов сделать сытное блюдо, достойное мишленовских звёзд

По следам АК-47: в Удмуртии запускают туристический маршрут имени Калашникова

2:09
Туризм

В Удмуртии создан новый туристический маршрут "По следам М. Т. Калашникова", посвящённый жизни и наследию конструктора легендарного автомата АК-47. О запуске маршрута сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Туристы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туристы

Идея неслучайна: Удмуртия носит неофициальное звание "оружейной столицы России", а Михаил Калашников остаётся самой узнаваемой личностью в истории ижевского оружейного производства.

Маршрут позволяет взглянуть на Калашникова не только как на великого конструктора, но и как на человека с активной гражданской позицией. Он лично настаивал на восстановлении Михаило-Архангельского собора на его историческом месте и подарил храму большой колокол. Экскурсия знакомит и с личной стороной его жизни — простой, скромной, но полной внутреннего содержания.

Проект рассчитан прежде всего на автотуристов, которые смогут выбрать любые объекты маршрута по интересам. В гид включены не только ключевые места, связанные с биографией конструктора, но и множество исторических фактов, малоизвестных широкой публике, пишет udm-info.ru.

Особое внимание уделено Дню оружейника, который отмечается ежегодно по предложению самого Калашникова. В честь праздника будут организованы бесплатные пешеходные экскурсии по Ижевску — с 17 по 19 сентября. Их проведёт сертифицированный гид Евгения Якимова, победитель народного голосования премии "Путешествуй по Удмуртии".

Министр по туризму Удмуртии Юлия Бадаш отметила, что маршрут станет не только внутренним туристическим брендом, но и со временем привлечёт иностранных гостей.

"Первыми путешественниками на маршруте "По следам М. Т. Калашникова" станут жители Удмуртии и других регионов России. Но мы убеждены, что он будет востребован и гостями из других стран мира по мере развития туристического экспорта в республику".

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Домашние животные
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Домашние животные
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Популярное
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет

Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.

Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Рыболовство возрождается, бизнес растёт: 1,3 млн кв. м жилья — лишь верхушка айсберга в Херсонской области
Автокрасавцы, которые превратились в изгоев: эти культовые модели исчезли с дорог
Минимализм как манифест: осень 2025 создает образы, в которых лаконичность звучит как роскошь
Ургант ушёл в тень: всплыла неожиданная подработка экс-звезды Первого канала
Превратите пустырь в цветущий рай: какие растения дарят саду яркость за одно лето
Зебры лишаются полос — саванна готовится к невидимой катастрофе
Ламинат кричит о практичности, паркет шепчет о роскоши: какой пол выдержит годы испытаний и не предаст
Легендарный аквакотта: как из простых продуктов сделать сытное блюдо, достойное мишленовских звёзд
По следам АК-47: в Удмуртии запускают туристический маршрут имени Калашникова
Пещера крови: археологи нашли останки майя с жуткими следами ритуалов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.