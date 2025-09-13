По следам АК-47: в Удмуртии запускают туристический маршрут имени Калашникова

В Удмуртии создан новый туристический маршрут "По следам М. Т. Калашникова", посвящённый жизни и наследию конструктора легендарного автомата АК-47. О запуске маршрута сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Туристы

Идея неслучайна: Удмуртия носит неофициальное звание "оружейной столицы России", а Михаил Калашников остаётся самой узнаваемой личностью в истории ижевского оружейного производства.

Маршрут позволяет взглянуть на Калашникова не только как на великого конструктора, но и как на человека с активной гражданской позицией. Он лично настаивал на восстановлении Михаило-Архангельского собора на его историческом месте и подарил храму большой колокол. Экскурсия знакомит и с личной стороной его жизни — простой, скромной, но полной внутреннего содержания.

Проект рассчитан прежде всего на автотуристов, которые смогут выбрать любые объекты маршрута по интересам. В гид включены не только ключевые места, связанные с биографией конструктора, но и множество исторических фактов, малоизвестных широкой публике, пишет udm-info.ru.

Особое внимание уделено Дню оружейника, который отмечается ежегодно по предложению самого Калашникова. В честь праздника будут организованы бесплатные пешеходные экскурсии по Ижевску — с 17 по 19 сентября. Их проведёт сертифицированный гид Евгения Якимова, победитель народного голосования премии "Путешествуй по Удмуртии".

Министр по туризму Удмуртии Юлия Бадаш отметила, что маршрут станет не только внутренним туристическим брендом, но и со временем привлечёт иностранных гостей.

"Первыми путешественниками на маршруте "По следам М. Т. Калашникова" станут жители Удмуртии и других регионов России. Но мы убеждены, что он будет востребован и гостями из других стран мира по мере развития туристического экспорта в республику".