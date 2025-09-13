Неожиданная смена курса: почему туристы покидают Южный берег Крыма

На Южном берегу Крыма поток отдыхающих сократился почти на треть, в то время как западное побережье стало гораздо более популярным.

Фото: commons.wikimedia.org by Бутко Андрей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евпатория

Об этом рассказал министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий в эфире телеканала "Крым 24". Ранее около 54% туристов выбирали Южный берег, а в этом году эта цифра упала до 41%. Вместо этого более 26% гостей теперь отдыхают на западном побережье.

Ганзий отметили, что причиной этих изменений стали более низкие цены и наличие свободных мест на западных курортах.

Также по словам председателя комитета Госсовета Республики Крым по курортам и туризму Романа Тихончука, Крым лидирует среди российских регионов по повторному посещению туристами.