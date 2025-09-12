Приземление как приключение: уникальный аэропорт, где шасси касается асфальта, а рядом мчатся авто

Представьте, что ваш самолёт направляется в Маджуро, административный центр Маршалловых островов.

Вы начинаете снижение над бескрайними водами Тихого океана, и суша всё не появляется в поле зрения. Неожиданно перед вами возникает атолл, очертаниями напоминающий тонкий грифель. И вот вы замечаете, что лайнер касается полосы, вдоль которой едут автомобили.

Всего одна посадочная полоса

Аэропорт имени Амата Кабуа по-новому определяет термин "приземление". Его взлётно-посадочная полоса, длина которой немного не дотягивает до 2400 метров, — это узкая асфальтовая лента, протянувшаяся над песчаной косой. Из-за исключительной удалённости острова, стройматериалы для ремонта полосы приходилось завозить из Филиппин, Гонконга и Кореи.

Лагунная трасса

А ещё здесь есть "лагунная трасса" — дорога длиной почти в 50 километров, идущая параллельно полосе. Лучше с нее не съезжать, ведь с одной стороны — только океан, а с другой — взлётно-посадочная полоса, пишет CNN.