Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Животное, которое переворачивало землю тоннами — может ли оно всё ещё копать
Неожиданная смена курса: почему туристы покидают Южный берег Крыма
Подготовьте дом к осенним холодам: 6 хитростей уборки, которые нельзя игнорировать
TEWL: невидимый процесс, который сушит кожу изнутри
Зависть без границ: Катя Гордон и Лера Кудрявцевой утёрли нос Сергею Шнурову
Тест на подлинность: как дома отличить настоящий сыр от фальсификата — простой эксперимент
Регистратор: удобство против надёжности — дилемма, из-за которой ломают головы водители
Простое правило дать отпор: обидчик пожалеет о сказанном
Антивозрастной уход за шеей: какие компоненты действительно работают

Приземление как приключение: уникальный аэропорт, где шасси касается асфальта, а рядом мчатся авто

1:10
Туризм

Представьте, что ваш самолёт направляется в Маджуро, административный центр Маршалловых островов.

крыло самолета
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
крыло самолета

Вы начинаете снижение над бескрайними водами Тихого океана, и суша всё не появляется в поле зрения. Неожиданно перед вами возникает атолл, очертаниями напоминающий тонкий грифель. И вот вы замечаете, что лайнер касается полосы, вдоль которой едут автомобили.

Всего одна посадочная полоса

Аэропорт имени Амата Кабуа по-новому определяет термин "приземление". Его взлётно-посадочная полоса, длина которой немного не дотягивает до 2400 метров, — это узкая асфальтовая лента, протянувшаяся над песчаной косой. Из-за исключительной удалённости острова, стройматериалы для ремонта полосы приходилось завозить из Филиппин, Гонконга и Кореи.

Лагунная трасса

А ещё здесь есть "лагунная трасса" — дорога длиной почти в 50 километров, идущая параллельно полосе. Лучше с нее не съезжать, ведь с одной стороны — только океан, а с другой — взлётно-посадочная полоса, пишет CNN.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Названы правила, которые Роналду установил в своей семье — от питания до дисциплины
Новости спорта
Названы правила, которые Роналду установил в своей семье — от питания до дисциплины
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Красота и стиль
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Популярное
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов

Днем столбик термометра поднимется до +21 градуса.

Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Живой антидепрессант в доме: эти породы собак заряжают счастьем всю семью
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Последние материалы
3,1 млрд из федерального бюджета — Петербург построит свой автохаб
Пугачёва о Волчек: почему режиссёр не повторила бы её путь из России
Эти 5 крошечных отверстий превращают дом в гостиницу для вредителей — вот как их запечатать навсегда
Маленький цилиндр против большого ремонта: как работает секретный механизм в двигателе
Секрет в соусе: как обычные тушеные помидоры превратить в кулинарный изыск
Возвращение в Москву: почему Киркоров таскает детей из Дубая в Россию и обратно
Ошибка большинства атлетов: какой темп эксцентрики работает против результата
Цветы могут сохранять яркость и свежесть дольше — важно знать всего один скрытый нюанс
Полная инструкция по обезвреживанию гиперактивной собаки: от питания до интеллектуальных игр
Экономический капкан для Китая и Индии: Вашингтон готовит шаг, от которого загоняют ЕС в ловушку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.