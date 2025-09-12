Осень в золоте, горы в дымке: ноябрь становится сказкой в этих городах России

По словам Виктории Подольской, основательницы Lady On Travel, для ноябрьских праздников отличным решением станет поездка в Калининград или Санкт-Петербург.
В интервью MosTimes она подчеркнула, что это всегда удачный выбор для отдыха. Эксперт обратила внимание на разнообразие возможностей для путешествий по России во время четырёх выходных дней в ноябре.
Турагент перечислила популярные места для непродолжительного отпуска.
Специалист напомнила о возможности круглогодичного санаторно-курортного отдыха в России.
Подольская убеждена, что гастрономические туры по России также могут оставить яркие впечатления. По словам эксперта, кулинарные традиции в разных регионах России существенно различаются. На Байкале ждёт одна кухня, на Камчатке — совсем другая. В горных районах можно попробовать разнообразные вкусные сыры.
Днем столбик термометра поднимется до +21 градуса.