Осень в золоте, горы в дымке: ноябрь становится сказкой в этих городах России

По словам Виктории Подольской, основательницы Lady On Travel, для ноябрьских праздников отличным решением станет поездка в Калининград или Санкт-Петербург.

В интервью MosTimes она подчеркнула, что это всегда удачный выбор для отдыха. Эксперт обратила внимание на разнообразие возможностей для путешествий по России во время четырёх выходных дней в ноябре.

Популярные направления для отдыха

Турагент перечислила популярные места для непродолжительного отпуска.

В гористой местности, например, на Красной Поляне, Роза Хутор, в Дагестане, на Алтае и Кавказе, в это время можно застать золотую осень с её невероятными пейзажами.

Карелия также прекрасна в этот период.

Золотое кольцо: Суздаль, Кострома и Владимир.

Сочи является привлекательным направлением.

Для тех, кто предпочитает культурный отдых, подойдут Москва и Санкт-Петербург.

Для коротких поездок на выходные идеален Калининград.

Специалист напомнила о возможности круглогодичного санаторно-курортного отдыха в России.

Гастротуры по России

Подольская убеждена, что гастрономические туры по России также могут оставить яркие впечатления. По словам эксперта, кулинарные традиции в разных регионах России существенно различаются. На Байкале ждёт одна кухня, на Камчатке — совсем другая. В горных районах можно попробовать разнообразные вкусные сыры.