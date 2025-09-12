Осень в золоте, горы в дымке: ноябрь становится сказкой в этих городах России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:32
Туризм

По словам Виктории Подольской, основательницы Lady On Travel, для ноябрьских праздников отличным решением станет поездка в Калининград или Санкт-Петербург.

Турист
Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Турист

В интервью MosTimes она подчеркнула, что это всегда удачный выбор для отдыха. Эксперт обратила внимание на разнообразие возможностей для путешествий по России во время четырёх выходных дней в ноябре.

Популярные направления для отдыха

Турагент перечислила популярные места для непродолжительного отпуска.

  • В гористой местности, например, на Красной Поляне, Роза Хутор, в Дагестане, на Алтае и Кавказе, в это время можно застать золотую осень с её невероятными пейзажами.
  • Карелия также прекрасна в этот период.
  • Золотое кольцо: Суздаль, Кострома и Владимир.
  • Сочи является привлекательным направлением.
  • Для тех, кто предпочитает культурный отдых, подойдут Москва и Санкт-Петербург.
  • Для коротких поездок на выходные идеален Калининград.

Специалист напомнила о возможности круглогодичного санаторно-курортного отдыха в России.

Гастротуры по России

Подольская убеждена, что гастрономические туры по России также могут оставить яркие впечатления. По словам эксперта, кулинарные традиции в разных регионах России существенно различаются. На Байкале ждёт одна кухня, на Камчатке — совсем другая. В горных районах можно попробовать разнообразные вкусные сыры. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
