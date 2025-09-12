Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Берлин устал от российских туристов: вот как страна собирается от них избавиться
Нужно закрыть русские школы: как мигранты ополчились на российскую систему образования
Больше, чем выплаты: ВТБ не собирается останавливаться
Участок в руинах за несколько дней: неожиданные соседи хозяйничают без жалости
Порода решает всё: почему страховка для овчарки и чихуахуа — это два совершенно разных ценника
Ниацин снижает накопление жира в печени и борется с воспалением, о котором молчат врачи
Каждый день уборка и ни грамма усталости: турецкий парадокс чистоты
Как и кто передал Тайлера Робинсона, убийцу Чарли Кирка
Тайны безупречного маникюра: 5 самых модных оттенков осени 2025 — выберите свой

Замки, которые считались неприступными: какие хитрости архитектуры поражают туристов

4:19
Туризм

Для туристов замки — это не просто каменные стены и башни. Это возможность прикоснуться к живой истории, увидеть, как жили феодалы и их семьи, где проходили пиры и как защищались от осад. Каждый тип замка отражает свой период и архитектурные традиции, а потому путешествие по ним становится настоящим погружением в средневековую Европу. От суровых норманнских "кубиков" до величественных французских крепостей — все они по-разному раскрывают историю континента.

Дуврский замок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дуврский замок

Норманнские "кубики"

Англо-норманнский тип замков — массивные квадратные башни, внутри которых всё пространство занимало одно помещение. Такие постройки ещё называют keep или донжон. Внутри обычно делили этажи поперечной стеной, а вход располагался на уровне второго этажа. Первый уровень служил складом или тюрьмой.

Самые известные "кубики" — лондонский Тауэр, Дуврский и Рочестерский замки. Последний поражает размерами: его высота достигает 45 метров. Были и более сложные варианты, например многоугольные башни в Конисбро или Орфорде. К этой категории условно относят и многочисленные ирландские башенные дома — Tower Houses.

Норманнские "раковины"

Ещё один характерный тип — shell keep, замок-раковина. Это кольцевая стена круглой или многоугольной формы, к внутренней стороне которой пристраивались жилые и хозяйственные постройки. Диаметр таких укреплений редко превышал 30-50 метров.

Обычно замки-раковины возводили на месте прежних деревянных укреплений типа motte-and-bailey, когда почва не выдерживала тяжёлые башни. Среди известных примеров — Виндзорский и Арундел в Англии, Жизор во Франции и Лейденский Бурхт в Нидерландах. Позже некоторые такие замки перестраивались, добавляя центральные башни.

Концентрические замки Англии

Опыт крестовых походов вдохновил новый тип укреплений — concentric castles. Их особенность заключалась в нескольких кольцах стен. Внешние были ниже, внутренние — выше и мощнее, так что враг, преодолевший первую линию, сталкивался с ещё более грозной обороной.

Иногда замки окружали искусственными озёрами, превращая их в острова. Главные жилые функции переносились в надвратные постройки, которые становились почти мини-донжонами. Яркие примеры — Карнарвон, Конуи и Бомерис в Уэльсе, а также легендарный Крак де Шевалье в Сирии.

Маленькие французские замки

Во Франции во времена Столетней войны популярными стали небольшие прямоугольные дома с круглыми башнями по углам, крытыми острыми шатрами. Эти укреплённые дома со временем превратились в сельские замки или послужили основой для ренессансных шато.

Даже замок семьи де Бац Кастельмор, несёт в себе черты такого плана. В XVI-XVII веках оборонительная ценность замков падала, и квадратные башни снова возвращались, но скорее как декоративный элемент.

Большие французские замки

Если перед вами огромная круглая башня с нависающим верхним ярусом и машикулями, окружённая несколькими меньшими, значит вы смотрите на большой французский замок. Такие гиганты как Куси, Тараскон или Сюлли-сюр-Луар поражали масштабом.

Их влияние распространилось далеко за пределы Франции. Английские рыцари, вдохновлённые этими постройками, возвели собственные версии — например, замки Болтон и Бодиам. Последний стал едва ли не символом средневекового замка в массовой культуре.

Исторический контекст

Замки — это не только оборона. Они стали центрами феодальной жизни: здесь вершили суд, собирали налоги, принимали гостей и устраивали праздники. С течением времени их значение как крепостей угасло, но символика осталась. Даже сегодня слово «замок» ассоциируется с безопасностью и властью.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Новости спорта
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Наука и техника
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Чемпионка US Open Соболенко под огнём критики: зачем её хотят вытолкнуть из WTA
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Последние материалы
Порода решает всё: почему страховка для овчарки и чихуахуа — это два совершенно разных ценника
Ниацин снижает накопление жира в печени и борется с воспалением, о котором молчат врачи
Каждый день уборка и ни грамма усталости: турецкий парадокс чистоты
Тайны безупречного маникюра: 5 самых модных оттенков осени 2025 — выберите свой
Как и кто передал Тайлера Робинсона, убийцу Чарли Кирка
Возвращение блудного сына: почему принц Гарри вдруг ищет примирения с Карлом III
Сенсация в WEC: известного гонщика заменили перед финалом, но это только начало перестановок
Переработанное мясо несёт угрозу: привычный продукт превращается в яд замедленного действия
Оливковое против подсолнечного: как две бутылки на кухне меняют вкус и пользу еды
Технологии за зелёным будущим: льняные композиты меняют мир к лучшему
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.