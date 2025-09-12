Руины империй и арки в пустыне: какие города Шёлкового пути сохранились до нашего времени

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:55
Туризм

Сегодня всё больше путешественников обращают внимание на древние города Шёлкового пути. Эти места не только хранят следы великих цивилизаций, но и предлагают уникальный туристический опыт: прогулки среди руин, знакомство с культурой Востока и прикосновение к настоящей истории. Мерв, Ктесифон, Пальмира и Дамаск — яркие примеры того, как торговые маршруты превращали города в центры власти, религии и обмена идеями.

Так-Касра в Ктесифоне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Так-Касра в Ктесифоне

Мерв — сердце Центральной Азии

Древний Мерв находился на территории современного Туркменистана, в пустыне Каракумы. Первые упоминания о нём относятся ещё к VIII-VI векам до н. э., а в XII веке город достиг пика, соперничая по значимости с Дамаском и Багдадом.

Мерв был перекрёстком империй и религий: здесь соседствовали буддийские, зороастрийские и христианские храмы. Архитектурный облик города менялся с приходом разных династий — от Ахеменидов до сельджуков.

Но в XIII веке всё изменилось. В 1221 году сын Чингисхана Толуй разрушил Мерв до основания: десятки тысяч жителей были убиты, а цветущий центр превратился в руины. Сегодня это место известно археологам и путешественникам как один из крупнейших памятников Шёлкового пути.

Ктесифон — столица великих империй

Ктесифон находился в Месопотамии, на берегах Тигра неподалёку от современного Багдада. В разные эпохи он служил столицей Парфянской и Сасанидской империй. Здесь проходили римские легионы, а в VII веке город захватила арабская армия халифа Омара, превратив его в базу для дальнейших завоеваний.

Несколько веков Ктесифон оставался политическим и экономическим центром региона. Но сегодня от былого величия сохранились только стены и остатки дворцов. Самым известным памятником стал Так-Касра — грандиозный сводчатый зал с аркой высотой 30 метров. Этот однопролётный кирпичный свод до сих пор остаётся уникальным инженерным чудом древности.

Пальмира — жемчужина пустыни

Пальмира, расположенная в сирийском оазисе, с I века н. э. была ключевой остановкой караванов. Через неё в Европу поступали китайский шёлк, специи и керамика, а на Восток — стекло, красители и жемчуг.

В эпоху Римской империи город стремительно рос и во II веке достиг расцвета, став крупнейшим центром на востоке империи. Пальмира известна и царицей Зенобией, которая в III веке пыталась освободить Сирию от римского владычества. Но в 273 году римляне разрушили город, оставив лишь колонны, храмы и гробницы. Сегодня руины Пальмиры включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дамаск — город шёлка и караванов

Дамаск, нынешняя столица Сирии, считается одним из старейших городов мира — его история насчитывает более 4500 лет. В эпоху Шёлкового пути он стал важнейшей точкой переработки и торговли тканями. Китайский шёлк здесь окрашивали и адаптировали под запросы римских покупателей.

Особую роль играли караван-сараи. Эти здания с просторными дворами и двухэтажными помещениями были центрами торговли и отдыха для купцов. На первом этаже размещали животных и складывали товары, на втором жили торговцы. Дамаск сохранил несколько таких сооружений, которые до сих пор можно увидеть в старой части города рядом с базарами.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Руины империй и арки в пустыне: какие города Шёлкового пути сохранились до нашего времени
