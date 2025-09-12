Они вызывают восхищение и недоумение: самые странные города, о которых мало пишут

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:59
Туризм

Путешествия по миру часто открывают перед нами удивительные места, о которых не всегда пишут в путеводителях. Есть города, которые поражают своей необычностью, историей или даже самой идеей их существования. Одни вызывают восхищение, другие — недоумение, но равнодушными точно не оставляют.

Копия Хальштата в Китае
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Копия Хальштата в Китае

Сегодня мы расскажем о трёх совершенно разных, но одинаково странных городах, которые невозможно спутать ни с какими другими.

Колма, США — город, где живут мёртвые

В округе Сан-Матео, неподалёку от Сан-Франциско, раскинулся крошечный город Колма. Его прозвище звучит необычно и даже немного мрачно — "Город безмолвия". Всё дело в том, что здесь больше кладбищ, чем жилых кварталов: всего их около 17, а количество захороненных превышает два миллиона человек.

После разрушительного землетрясения в Сан-Франциско все городские кладбища перенесли именно сюда. Поэтому Колма стал своего рода гигантским мемориалом, где покоятся представители самых разных культур и религий: от китайцев и итальянцев до еврейских общин.

Интересно, что у города есть свой жизнерадостный девиз: "Здорово жить в Колме!". Впрочем, местные жители действительно живут в очень тихом и зелёном месте. Здесь есть небольшая частная католическая школа Holy Angels, магазины и кафе. Но репутация города, где "мертвых больше, чем живых", уже давно сделала его частью туристических маршрутов по Калифорнии.

Бильбао, Испания — от индустриального гиганта к арт-столице

Сегодня Бильбао входит в список самых привлекательных направлений для ценителей современного искусства и гастрономии. Баскский город пережил невероятное преображение: ещё в середине XX века он был типичным промышленным центром с заводами и серыми кварталами. Туристы старались его обходить стороной.

Ситуация кардинально изменилась в 1990-е годы, когда власти вложили серьёзные средства в обновление облика города. Символом этого возрождения стал музей Гуггенхайма — архитектурный шедевр, ставший магнитом для миллионов путешественников. За ним последовали новые галереи, арт-кварталы, концертные залы и дизайнерские проекты.

Сегодня в Бильбао можно:

  • отправиться в Старый город и попробовать баскские тапас — пинчос;
  • пройтись вдоль реки Нервион и полюбоваться современной архитектурой;
  • посетить галереи в районе Bilbao Art District;
  • заглянуть в рестораны, удостоенные звёзд "Мишлен".

Город стал настоящим примером того, как промышленный центр может превратиться в культурную столицу, сохранив при этом свою уникальную баскскую идентичность.

Хальштат в Китае — копия знаменитой австрийской деревни

Самый необычный пример в нашем списке — это вовсе не оригинальный город, а точная копия. В провинции Гуандун, Китай, в 2012 году был построен клон австрийского Хальштата — крошечной альпийской деревни, известной своими пасторальными видами и уютными домиками.

Строительство началось с храма, а затем постепенно воспроизвели центральную площадь, узкие улочки и характерные дома. Получился настоящий "туристический аттракцион": китайский Хальштат почти не отличается от европейского оригинала, хотя цены на недвижимость здесь куда выше.

Австрия поначалу возмущалась таким заимствованием, но со временем отношение смягчилось. Более того, между настоящим городом и "копией" установились связи, и теперь они активно обмениваются туристами. Для многих путешественников это шанс увидеть "Европу" в Азии, не выезжая за пределы Поднебесной.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
