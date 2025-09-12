Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Казак Вадим Тумасов получил Орден Мужества: подробности подвига
SMS пришло — звонок оборван: что изменилось в системе защиты
Китайские машины подорожали в ремонте: владельцев ждёт неприятный сюрприз
Самокат оставил — кошелёк потерял: в Кузбассе готовят новый штраф
Они вызывают восхищение и недоумение: самые странные города, о которых мало пишут
Вы тренируетесь, но прогресс медленный? Возможно, в рационе не хватает этого суперфуда
Хрустящий кабачок и нежная курица: контраст, от которого невозможно отказаться
Будущее уже началось: кого возьмут на работу, а кого заменит нейросеть
Марк Эйдельштейн в роли шпиона: почему заморозили его новый голливудский проект

В Тюмени готовят новый налог для туристов — что это значит для гостей города

2:13
Туризм

В Тюмени обсуждают введение туристического налога, который должен заработать с 1 января 2026 года. Инициатива вызвала интерес не только у представителей гостиничного бизнеса, но и у потенциальных гостей региона. Сбор затронет все организации и индивидуальных предпринимателей, предлагающих услуги временного размещения — от крупных отелей до небольших хостелов и гостевых домов.

документы
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
документы

Как это будет работать

Согласно предварительным планам, туристический сбор не станет прямым платежом для путешественников. Формально его будут перечислять гостиницы и другие объекты размещения, однако очевидно, что часть расходов может быть переложена на клиентов через увеличение стоимости проживания, сообщает URA.RU.

В мэрии уточняют, что ставки будут регулироваться отдельными нормативными актами. С 2025 года они не превысят 1% от налоговой базы, в 2026 году составят 2%, а затем будут расти ежегодно на один процентный пункт, пока в 2029 году не достигнут отметки в 5%.

Почему вводят новый налог

Основная цель — пополнение бюджета для развития инфраструктуры и туристической отрасли. Средства планируется направлять на благоустройство города, ремонт дорог, создание новых общественных пространств и продвижение Тюмени как туристического направления.

Похожие меры давно действуют в Европе. Например, в Италии и Испании туристический сбор включён в счёт за проживание и воспринимается как часть обычных расходов. В России опыт также уже есть: аналогичные налоги введены в Алтайском крае, Краснодарском крае и Крыму.

Советы шаг за шагом: что учитывать туристам

  1. При бронировании жилья уточняйте, включён ли налог в цену номера.

  2. Если планируете длительное пребывание, рассчитайте итоговую стоимость с учётом дополнительных сборов.

  3. Сравнивайте предложения: иногда небольшие хостелы или апартаменты смогут предложить более выгодные условия, чем крупные сети.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Домашние животные
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Новости спорта
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Экономика и бизнес
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Последние материалы
Будущее уже началось: кого возьмут на работу, а кого заменит нейросеть
Антибиотики, которых хватило бы на целый госпиталь, — почему только они побеждают менингит
Марк Эйдельштейн в роли шпиона: почему заморозили его новый голливудский проект
Сгребать или закапывать? В мульче может скрываться смертельная угроза урожаю
Диета управляет мигренью: отказ от этих любимых продуктов приносит облегчение
В Госдуме объяснили последствия снижения ключевой ставки
Давление США грозит поссорить Мексику с Китаем
Кот летает по шкафам? Причина может оказаться тревожнее, чем кажется
В Госдуме предрекли ответ на готовящиеся визовые ограничения ЕС для россиян
Больше трёх часов нельзя: школьникам запретили учиться до изнеможения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.