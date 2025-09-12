В Тюмени готовят новый налог для туристов — что это значит для гостей города

Туризм

В Тюмени обсуждают введение туристического налога, который должен заработать с 1 января 2026 года. Инициатива вызвала интерес не только у представителей гостиничного бизнеса, но и у потенциальных гостей региона. Сбор затронет все организации и индивидуальных предпринимателей, предлагающих услуги временного размещения — от крупных отелей до небольших хостелов и гостевых домов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ документы

Как это будет работать

Согласно предварительным планам, туристический сбор не станет прямым платежом для путешественников. Формально его будут перечислять гостиницы и другие объекты размещения, однако очевидно, что часть расходов может быть переложена на клиентов через увеличение стоимости проживания, сообщает URA.RU.

В мэрии уточняют, что ставки будут регулироваться отдельными нормативными актами. С 2025 года они не превысят 1% от налоговой базы, в 2026 году составят 2%, а затем будут расти ежегодно на один процентный пункт, пока в 2029 году не достигнут отметки в 5%.

Почему вводят новый налог

Основная цель — пополнение бюджета для развития инфраструктуры и туристической отрасли. Средства планируется направлять на благоустройство города, ремонт дорог, создание новых общественных пространств и продвижение Тюмени как туристического направления.

Похожие меры давно действуют в Европе. Например, в Италии и Испании туристический сбор включён в счёт за проживание и воспринимается как часть обычных расходов. В России опыт также уже есть: аналогичные налоги введены в Алтайском крае, Краснодарском крае и Крыму.

Советы шаг за шагом: что учитывать туристам

При бронировании жилья уточняйте, включён ли налог в цену номера. Если планируете длительное пребывание, рассчитайте итоговую стоимость с учётом дополнительных сборов. Сравнивайте предложения: иногда небольшие хостелы или апартаменты смогут предложить более выгодные условия, чем крупные сети.