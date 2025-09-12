Ортакёй называют визитной карточкой Стамбула — и не только из-за Босфорского моста

Ортакёй — один из самых колоритных и узнаваемых районов Стамбула. Он расположен на европейской стороне города, в районе Бешикташ, прямо у пролива Босфор. Район словно соединяет в себе историю, культуру и современность: здесь соседствуют мечети, церкви и синагога, а рядом шумные кафе и уютные улочки.

Фото: commons.wikimedia.org by Caiuscamargarus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ортакёй и Босфорский мост

Босфорский мост

Главная панорама Ортакёя — это вид на Босфорский мост, известный также как мост Мучеников. Свое второе название он получил после событий 2016 года, когда в Турции произошла попытка военного переворота. Мост был открыт в 1973 году в честь 50-летия Турецкой Республики и стал символом единства страны. Сегодня он платный, а пешеходное движение по нему закрыто.

Исторические корни района

Ортакёй начали заселять ещё во времена Византии — изначально это было небольшое рыбацкое поселение. Позднее, после захвата Константинополя османами, район стал многонациональным. Здесь жили греки, армяне, евреи и турки. Поэтому и сегодня в квартале можно увидеть православную церковь, синагогу, армянскую апостольскую церковь и мечеть. Такое сосуществование культур делает Ортакёй особенным.

Мечеть Ортакёй

Самая известная достопримечательность района — мечеть Ортакёй (официально Бююк Меджидие Джами). Построенная в середине XIX века по проекту архитектора Никогоса Бальяна, она выделяется своим барочным стилем, редким для Турции. Здание поражает изяществом и лёгкостью, а большие окна наполняют пространство светом. Султан Абдулмеджид, при котором велось строительство, лично участвовал в оформлении интерьера и даже расписывал стены каллиграфией. Несмотря на землетрясения и пожары, мечеть сохранила свою красоту и остаётся одним из символов Стамбула.

Ортакёй сегодня

Квартал — излюбленное место для прогулок и встреч как у местных жителей, так и у туристов. Здесь можно пройтись по узким улочкам, заглянуть в лавки с сувенирами, отдохнуть на площади у воды и попробовать местный фастфуд — знаменитый кумпир, запечённый картофель с разнообразными начинками.

Как добраться

До Ортакёя можно доехать несколькими способами. Из района Фатих удобно воспользоваться трамваем до остановки Кабаташ, а оттуда пройти пешком или пересесть на автобус. Также с пристани Эминёню идут прямые автобусы. Однако стоит учитывать пробки: быстрее и комфортнее по Стамбулу перемещаться на трамвае, метро или пароме.