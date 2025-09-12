Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кость срослась и сохранилась в камне: почему травма тираннозавра превратилась в научную сенсацию
HBO и Netflix покинули Россию: вот как это повлияло на отечественный кинематограф
Увольнение в тени Эпштейна: Лондон и Вашингтон запутались в скандале
Теплица или открытая грядка? Место решает, будет ли дыня сладкой и крупной
Одно дополнение к скручиваниям превращает упражнение в безопасный и мощный приём
Правило тысячи оборотов работает: первые минуты после старта решают судьбу автомобиля
Люди продают имущество: Лоза отреагировал на предсказание о конце света в сентябре
Рекордный кристалл ожил в Анабарском районе — добыча получает новый символ могущества
Белые ветки — новое золото интерьера: меняют комнату сильнее, чем дорогой декор

Ортакёй называют визитной карточкой Стамбула — и не только из-за Босфорского моста

2:50
Туризм

Ортакёй — один из самых колоритных и узнаваемых районов Стамбула. Он расположен на европейской стороне города, в районе Бешикташ, прямо у пролива Босфор. Район словно соединяет в себе историю, культуру и современность: здесь соседствуют мечети, церкви и синагога, а рядом шумные кафе и уютные улочки.

Ортакёй и Босфорский мост
Фото: commons.wikimedia.org by Caiuscamargarus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ортакёй и Босфорский мост

Босфорский мост

Главная панорама Ортакёя — это вид на Босфорский мост, известный также как мост Мучеников. Свое второе название он получил после событий 2016 года, когда в Турции произошла попытка военного переворота. Мост был открыт в 1973 году в честь 50-летия Турецкой Республики и стал символом единства страны. Сегодня он платный, а пешеходное движение по нему закрыто.

Исторические корни района

Ортакёй начали заселять ещё во времена Византии — изначально это было небольшое рыбацкое поселение. Позднее, после захвата Константинополя османами, район стал многонациональным. Здесь жили греки, армяне, евреи и турки. Поэтому и сегодня в квартале можно увидеть православную церковь, синагогу, армянскую апостольскую церковь и мечеть. Такое сосуществование культур делает Ортакёй особенным.

Мечеть Ортакёй

Самая известная достопримечательность района — мечеть Ортакёй (официально Бююк Меджидие Джами). Построенная в середине XIX века по проекту архитектора Никогоса Бальяна, она выделяется своим барочным стилем, редким для Турции. Здание поражает изяществом и лёгкостью, а большие окна наполняют пространство светом. Султан Абдулмеджид, при котором велось строительство, лично участвовал в оформлении интерьера и даже расписывал стены каллиграфией. Несмотря на землетрясения и пожары, мечеть сохранила свою красоту и остаётся одним из символов Стамбула.

Ортакёй сегодня

Квартал — излюбленное место для прогулок и встреч как у местных жителей, так и у туристов. Здесь можно пройтись по узким улочкам, заглянуть в лавки с сувенирами, отдохнуть на площади у воды и попробовать местный фастфуд — знаменитый кумпир, запечённый картофель с разнообразными начинками.

Как добраться

До Ортакёя можно доехать несколькими способами. Из района Фатих удобно воспользоваться трамваем до остановки Кабаташ, а оттуда пройти пешком или пересесть на автобус. Также с пристани Эминёню идут прямые автобусы. Однако стоит учитывать пробки: быстрее и комфортнее по Стамбулу перемещаться на трамвае, метро или пароме.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Новости спорта
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Садоводство, цветоводство
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Наука и техника
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Последние материалы
Фанатам на заметку: Киллиан Мёрфи сделал официальное заявление о сериале Гарри Поттер
Рыбная империя растёт: какие страны открыли двери для наших морепродуктов
Одно прикосновение — и урожай пропал: главная ошибка при срезке тыквы
Ошибка или спектакль: Трамп объясняет инцидент проще, чем НАТО
Два года на подготовку: что нужно делать, чтобы ребенок родился здоровым
НАТО разработало снаряд-невидимку с учетом опыта на Украине: на что он способен
Осень предала бордо: новый оттенок ворвался в моду
Завтрак решает судьбу вашей фигуры: как сладости утром работают против вас
Иллюзия быстрых чудес: почему сезонные цели крадут здоровье и возвращают вес с процентами
Танцор Булановой удивил публику: его реакция на критику Аллы Пугачёвой стала откровением
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.