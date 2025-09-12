Тревожные находки в чемоданах: почему нельзя оставлять багаж на полу в гостинице

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Любой, кто видел фильм "Змеи в самолёте", понимает: некоторые животные точно не лучшие спутники в дороге. Однако на практике змеи, ящерицы, гекконы и даже насекомые иногда действительно оказываются в чужом багаже. Особенно часто это случается, если чемодан оставить открытым или просто поставить на пол гостиничного номера.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Истории с реальными "безбилетниками"

Неожиданные пассажиры чемоданов не раз становились новостями. Так, в 2019 году балканская ящерица длиной почти 20 см незаметно проделала путь в 3200 километров — из Греции в Уэльс. В 2022 году геккон совершил путешествие из Мексики в Англию.

Подобные истории всплывают в соцсетях: туристы находят животных в сумках уже дома и в панике спрашивают советы у пользователей. "Вернулся из Флориды, а в чемодане — ящерица, которую не заметили ни я, ни служба безопасности аэропорта. Что делать?" — писал один из пользователей Reddit.

Как избежать появления "пассажиров"

Чтобы минимизировать риск:

  • держите сумку на возвышении, застёгнутой и вдали от укромных мест;
  • используйте большой мусорный пакет: кладите чемодан внутрь и завязывайте его, когда он не нужен;
  • не храните внутри обёртки от еды или остатки снеков;
  • перед сбором вещей встряхивайте сумку, проверяйте подкладку и карманы;
  • используйте фонарик, если не видно, что внутри.

Некоторые путешественники дополнительно используют ткань, смоченную раствором эфирного масла (лаванда, эвкалипт, мята). Такой способ не только освежает одежду, но и отпугивает животных с чувствительным обонянием, например ящериц.

Уточнения

Чемода́н (от перс. جامه دان‎ джомадан: جامه jāma одежда + دان dān хранитель) — тип сумки, представляющий собой коробку, используемую для хранения и транспортировки вещей.

Гекко́ны (лат. Gekkonidae), — обширное семейство небольших и средней величины весьма своеобразных ящериц, характеризующихся в большинстве случаев двояковогнутыми (амфицельными) позвонками, утратой височных дуг, как правило, парными теменными костями, отсутствием теменного отверстия, а также в той или иной мере расширенными ключицами, обычно с отверстиями на внутренних краях.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
