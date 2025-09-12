Туризм в США на грани краха: увеличения сборов до 250 долларов отпугнут туристов

Туризм в Америке переживает непростые времена. В аэропортах Флориды фиксируется падение пассажиропотока, а Лас-Вегас теряет туристов. Дополнительный удар по отрасли — повышение сборов для иностранцев, приезжающих в США.

Фото: commons.wikimedia.org by Dietmar Rabich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лас-Вегас (Невада, США)

Дороже подача в ESTA

С 30 сентября 2025 года стоимость подачи заявления в Электронную систему авторизации поездок (ESTA) увеличится почти вдвое — с 21 до 40 долларов. Эта плата касается граждан 42 стран, входящих в программу безвизового въезда (VWP), включая страны Европы, Японию, Австралию, Новую Зеландию, Израиль и Южную Корею.

Чтобы получить разрешение ESTA, нужно иметь биометрический паспорт и не посещать ранее такие страны, как Куба, Иран, Ирак или Северная Корея. Разрешение действует два года (или до окончания срока действия паспорта).

Из 40 долларов:

17 пойдут на продвижение туризма,

13 — в Казначейство США,

10 — операционные расходы.

Новый сбор за "целостность визы"

С 1 октября 2025 года для иностранцев, которым требуется виза, вводится ещё один платёж — 250 долларов. Эта сумма возвращается по окончании срока действия визы, если её условия были соблюдены. Но пользователи соцсетей уже сомневаются, что возврат будет простым.

При этом оформление самой визы остаётся платным — 185 долларов. Таким образом, расходы для туристов из стран вне VWP вырастут существенно.

Другие изменения

Повышение коснётся и пересечения границы по суше: регистрация прибытия и отъезда (форма I-94) подорожает с 6 до 30 долларов.

Что это значит для туристов

Эксперты предупреждают: новые меры могут отпугнуть часть путешественников и усилить сокращение числа международных поездок в США. Тем, кто планирует визит, советуют подавать заявления на ESTA заранее, чтобы избежать повышения сборов.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире). Страна отличается, ввиду своих размеров, очень большим разнообразием ландшафтов, климатических зон, растительного и животного мира. Столица — город Вашингтон (округ Колумбия). Самые крупные по численности населения мегаполисы — Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго.

