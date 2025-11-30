Зима в России ломает привычный отдых: подлёдный дайвинг и юкигассен превращают холод в аттракцион

Зима в России может тянуться месяцами, и, когда снег то ложится, то тает под дождём, многие начинают искать новые способы развеяться и вернуть себе ощущение праздника. Кому-то достаточно привычных коньков или сноуборда, но другие хотят попробовать что-то необычное. Именно для тех, кто не боится холода и любит живые впечатления, подготовлены самые яркие зимние активности, способные перезагрузить будни и подарить яркие эмоции. Об этом сообщает сетевое издание Москва24.
Зимнее погружение под толстый слой льда — занятие не для новичков, но именно поэтому оно так притягивает многих опытных дайверов. Оказаться под ледяным панцирем — это совсем другое ощущение, чем плавать летом в тёплой воде: картинка вокруг становится особенно чёткой, звуки приглушаются, а каждый вдох приобретает вес. Механика напоминает обычное погружение, но эмоциональное восприятие — как другой вид спорта.
Чтобы попасть на такие погружения, требуется сертификат PADI Ice Diver или определённое количество уже выполненных подлёдных погружений. Сам курс обычно включает теоретическую часть и три учебных выхода под лёд. Особенно популярны зимние программы на Байкале, где прозрачность воды в это время достигает максимума. Погружающиеся могут наблюдать миллионы воздуха в замёрзших пузырьках, медлительных байкальских рыб и даже нерп, если повезёт.
Белое море — ещё одно знаковое место для подлёдных погружений. Здесь можно увидеть подводные скалы, кораллы, морских звёзд и ежей. Иногда северное сияние становится неожиданным бонусом поездки: обычно туристы любуются им уже после погружений, если погода благоприятствует.
Добраться до Байкала проще всего через Иркутск — перелёт занимает около шести часов, а затем туристы направляются в Листвянку, где находится несколько дайв-центров. Белое море требует большей логистики: перелёт в Мурманск, далее трансфер до деревни Нильмогуба, откуда стартуют программы. Цены на погружения, как правило, стартуют от нескольких тысяч рублей, а оборудование оплачивается отдельно.
Когда на улице морозно и снежно, а водоёмы покрываются льдом, любители активного отдыха открывают для себя сноукайтинг. Это сочетание сноуборда или лыж с управляемым кайтом, который тянет спортсмена за счёт силы ветра. На первый взгляд может показаться, что это экстремальный вид спорта, достойный только профессионалов, но инструктора уверяют: освоить основы не сложнее, чем научиться уверенно кататься на велосипеде.
Занятия проходят на замёрзших водоёмах и просторных полях, что делает сноукайтинг доступным даже для жителей мегаполиса. В Москве подходят, например, Строгинская пойма и поля в окрестностях Домодедова. Обучение включает базовые правила безопасности, управление кайтом и первые самостоятельные пробы. Уроки обычно длятся около часа, и всё оборудование предоставляется на месте.
Тем, кто уже имеет навыки сноуборда, горных лыж или вейкборда, привыкать к ощущению тяги кайта намного проще. Важно только учитывать ветер и следовать указаниям инструктора. Несмотря на холод и снег, многие отмечают, что этот вид активного отдыха дарит сильный прилив энергии.
Катание на упряжке само по себе весёлое зимнее развлечение, но поездка, где вам дают возможность самому стать каюром, превращает обычную экскурсию в маленькое приключение. Приюты и питомники, где содержатся ездовые собаки, предлагают короткие и длительные программы обучения. На занятиях рассказывается, как устроена стая, как запрягать собак, как управлять нарой и поддерживать команду в движении.
Одно из популярных направлений — Костромская область, деревня Алексеевское. Здесь предлагают туры выходного дня с проживанием и управлением упряжкой. В Свердловской области есть экспресс-программы длительностью около часа, которые подходят тем, кто хочет попробовать новое, но не готов тратить на поездку много времени.
Зимой, когда на улице мороз и периодически идёт снег, даже обычная прогулка превращается в атмосферное событие, а поездка на упряжке — в настоящее единение с природой. Особенное удовольствие получают дети, но и взрослые отмечают, насколько сильное впечатление производит тянущая тебя команда хаски.
Если обычный картинг многим знаком, то зимний вариант — это уже другая история. На подготовленных площадках укладывается ледовый трек, позволяющий входить в управляемый занос и отрабатывать навыки экстремального вождения. На картах устанавливают зимнюю резину, а сама трасса превращается в площадку, где каждый может почувствовать себя почти профессиональным гонщиком.
Площадки работают как в Московской области, так и в пределах города. Инструктаж проходит перед каждым заездом, и специальная подготовка не требуется. Зимой, когда холод пробирается даже в перчатках, ощущение скорости становится ещё ярче: ветер в лицо, рев мотора и ледяная поверхность под колесами создают неповторимую атмосферу.
Юкигассен пришёл в Россию из Японии и представляет собой командную игру в снежки по строгой структуре: игроки делятся на команды, стараются захватить флаг соперников и одновременно защищаются от «попаданий». Эта игра напоминает сочетание пейнтбола и вышибалы, но только на снегу. Она давно стала частью зимних фестивалей и регулярно собирает десятки участников.
Турниры проходят в разных регионах России. Например, в Екатеринбурге ежегодно проводится «Снежная заруба». В Москве мероприятия проходят в парке «Надежда», где даже если вы не успели зарегистрироваться, можно прийти посмотреть на игру и зарядиться атмосферой. Летом проводятся аналогичные турниры, только вместо снежков используют мягкие мячики.
Каждое зимнее занятие раскрывает свои сильные стороны. Одни выбирают спокойные виды активности, другие тянутся к драйву и скорости. Чтобы определиться, стоит сравнить несколько вариантов.
Подлёдный дайвинг ближе тем, кто ценит редкий опыт и уже имеет навыки подводного плавания. Это возможность увидеть мир, скрытый под льдом, и испытать эмоции, недоступные в других видах спорта.
Сноукайтинг — выбор для тех, кто любит сочетание скорости, ветра и свободы. Он подходит как для новичков, так и для тех, кто хочет добавить новых ощущений к привычному сноуборду или лыжам.
Управление собачьей упряжкой — активность с ярким эмоциональным компонентом, где важна не только физическая часть, но и взаимодействие с животными. Это прекрасная возможность провести выходные вне города.
Зимний картинг подойдёт любителям техники и скорости. Он требует меньше подготовки и позволяет раскрыть соревновательный азарт.
Юкигассен меняет зимние игры в снежки, превращая их в командный спорт с правилами и тактикой. Это отличный вариант для компаний друзей или корпоративных мероприятий.
Даже самые яркие зимние развлечения имеют свои особенности. Чтобы выбрать комфортный вариант, стоит учитывать ряд нюансов.
Плюсы подлёдного дайвинга:
• уникальный опыт, который доступен далеко не всем
• высокая прозрачность воды зимой
• возможность увидеть редкую северную природу
Минусы:
• требуется специальная подготовка
• дорогостоящее оборудование
• ограниченные места для погружений
Плюсы сноукайтинга:
• быстрый прогресс в обучении
• подходит для городских условий
• включает элемент скорости
Минусы:
• зависимость от ветра
• необходимость просторной площадки
Плюсы управления упряжкой:
• контакт с животными
• атмосферность зимнего отдыха
• возможность выбрать длительность программы
Минусы:
• логистическая сложность поездок
• ограничения по весу и физическому состоянию
Плюсы зимнего картинга:
• доступность оборудования
• яркие эмоции без сложной подготовки
• подходит для коротких поездок
Минусы:
• зависит от работы площадки
• ограниченная длительность заезда
Плюсы Юкигассена:
• командный дух
• доступность для всех возрастов
• формат игры по правилам
Минусы:
• необходима большая площадка
• зависит от наличия организованных турниров
Оцените физическую нагрузку. Одни активности требуют выносливости, другие — внимательности или координации.
Проверьте экипировку. Зимние развлечения часто проходят на холоде, поэтому важно иметь удобную одежду, перчатки, термобельё.
Учитывайте погоду. Для сноукайтинга важен ветер, для Юкигассена — плотный снег, а для картинга — состояние льда.
Планируйте логистику заранее. Многие зимние активности находятся за пределами города и требуют времени на дорогу.
Не экономьте на безопасности. Инструктор и экипировка — важная часть любого зимнего занятия.
Сколько стоит попробовать зимние виды активности?
Цены зависят от вида спорта: картинг стоит от тысячи рублей за заезд, урок сноукайтинга — около нескольких тысяч, подлёдный дайвинг — дороже из-за оборудования.
Что выбрать новичку?
Лучше всего начать со сноукайтинга или зимнего картинга, так как они не требуют сложной подготовки.
Что лучше для семейного отдыха?
Управление упряжкой и Юкигассен чаще всего подходят для семей с детьми.
