Зима в России ломает привычный отдых: подлёдный дайвинг и юкигассен превращают холод в аттракцион

Центры расширили зимние программы на Белом море турэксперты
10:56
Туризм

Зима в России может тянуться месяцами, и, когда снег то ложится, то тает под дождём, многие начинают искать новые способы развеяться и вернуть себе ощущение праздника. Кому-то достаточно привычных коньков или сноуборда, но другие хотят попробовать что-то необычное. Именно для тех, кто не боится холода и любит живые впечатления, подготовлены самые яркие зимние активности, способные перезагрузить будни и подарить яркие эмоции. Об этом сообщает сетевое издание Москва24.

Зимний спорт туризм
Фото: Desingned by Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зимний спорт туризм

Подлёдный дайвинг: путешествие в прозрачную тишину

Зимнее погружение под толстый слой льда — занятие не для новичков, но именно поэтому оно так притягивает многих опытных дайверов. Оказаться под ледяным панцирем — это совсем другое ощущение, чем плавать летом в тёплой воде: картинка вокруг становится особенно чёткой, звуки приглушаются, а каждый вдох приобретает вес. Механика напоминает обычное погружение, но эмоциональное восприятие — как другой вид спорта.

Чтобы попасть на такие погружения, требуется сертификат PADI Ice Diver или определённое количество уже выполненных подлёдных погружений. Сам курс обычно включает теоретическую часть и три учебных выхода под лёд. Особенно популярны зимние программы на Байкале, где прозрачность воды в это время достигает максимума. Погружающиеся могут наблюдать миллионы воздуха в замёрзших пузырьках, медлительных байкальских рыб и даже нерп, если повезёт.

Белое море — ещё одно знаковое место для подлёдных погружений. Здесь можно увидеть подводные скалы, кораллы, морских звёзд и ежей. Иногда северное сияние становится неожиданным бонусом поездки: обычно туристы любуются им уже после погружений, если погода благоприятствует.

Добраться до Байкала проще всего через Иркутск — перелёт занимает около шести часов, а затем туристы направляются в Листвянку, где находится несколько дайв-центров. Белое море требует большей логистики: перелёт в Мурманск, далее трансфер до деревни Нильмогуба, откуда стартуют программы. Цены на погружения, как правило, стартуют от нескольких тысяч рублей, а оборудование оплачивается отдельно.

Сноукайтинг: ветер вместо подъёмника

Когда на улице морозно и снежно, а водоёмы покрываются льдом, любители активного отдыха открывают для себя сноукайтинг. Это сочетание сноуборда или лыж с управляемым кайтом, который тянет спортсмена за счёт силы ветра. На первый взгляд может показаться, что это экстремальный вид спорта, достойный только профессионалов, но инструктора уверяют: освоить основы не сложнее, чем научиться уверенно кататься на велосипеде.

Занятия проходят на замёрзших водоёмах и просторных полях, что делает сноукайтинг доступным даже для жителей мегаполиса. В Москве подходят, например, Строгинская пойма и поля в окрестностях Домодедова. Обучение включает базовые правила безопасности, управление кайтом и первые самостоятельные пробы. Уроки обычно длятся около часа, и всё оборудование предоставляется на месте.

Тем, кто уже имеет навыки сноуборда, горных лыж или вейкборда, привыкать к ощущению тяги кайта намного проще. Важно только учитывать ветер и следовать указаниям инструктора. Несмотря на холод и снег, многие отмечают, что этот вид активного отдыха дарит сильный прилив энергии.

Управление собачьей упряжкой: знакомство с профессией каюра

Катание на упряжке само по себе весёлое зимнее развлечение, но поездка, где вам дают возможность самому стать каюром, превращает обычную экскурсию в маленькое приключение. Приюты и питомники, где содержатся ездовые собаки, предлагают короткие и длительные программы обучения. На занятиях рассказывается, как устроена стая, как запрягать собак, как управлять нарой и поддерживать команду в движении.

Одно из популярных направлений — Костромская область, деревня Алексеевское. Здесь предлагают туры выходного дня с проживанием и управлением упряжкой. В Свердловской области есть экспресс-программы длительностью около часа, которые подходят тем, кто хочет попробовать новое, но не готов тратить на поездку много времени.

Зимой, когда на улице мороз и периодически идёт снег, даже обычная прогулка превращается в атмосферное событие, а поездка на упряжке — в настоящее единение с природой. Особенное удовольствие получают дети, но и взрослые отмечают, насколько сильное впечатление производит тянущая тебя команда хаски.

Зимний картинг: лёд вместо асфальта

Если обычный картинг многим знаком, то зимний вариант — это уже другая история. На подготовленных площадках укладывается ледовый трек, позволяющий входить в управляемый занос и отрабатывать навыки экстремального вождения. На картах устанавливают зимнюю резину, а сама трасса превращается в площадку, где каждый может почувствовать себя почти профессиональным гонщиком.

Площадки работают как в Московской области, так и в пределах города. Инструктаж проходит перед каждым заездом, и специальная подготовка не требуется. Зимой, когда холод пробирается даже в перчатках, ощущение скорости становится ещё ярче: ветер в лицо, рев мотора и ледяная поверхность под колесами создают неповторимую атмосферу.

Юкигассен: снежная битва по правилам

Юкигассен пришёл в Россию из Японии и представляет собой командную игру в снежки по строгой структуре: игроки делятся на команды, стараются захватить флаг соперников и одновременно защищаются от «попаданий». Эта игра напоминает сочетание пейнтбола и вышибалы, но только на снегу. Она давно стала частью зимних фестивалей и регулярно собирает десятки участников.

Турниры проходят в разных регионах России. Например, в Екатеринбурге ежегодно проводится «Снежная заруба». В Москве мероприятия проходят в парке «Надежда», где даже если вы не успели зарегистрироваться, можно прийти посмотреть на игру и зарядиться атмосферой. Летом проводятся аналогичные турниры, только вместо снежков используют мягкие мячики.

Сравнение зимних развлечений: что подойдёт именно вам?

Каждое зимнее занятие раскрывает свои сильные стороны. Одни выбирают спокойные виды активности, другие тянутся к драйву и скорости. Чтобы определиться, стоит сравнить несколько вариантов.

Подлёдный дайвинг ближе тем, кто ценит редкий опыт и уже имеет навыки подводного плавания. Это возможность увидеть мир, скрытый под льдом, и испытать эмоции, недоступные в других видах спорта.

Сноукайтинг — выбор для тех, кто любит сочетание скорости, ветра и свободы. Он подходит как для новичков, так и для тех, кто хочет добавить новых ощущений к привычному сноуборду или лыжам.

Управление собачьей упряжкой — активность с ярким эмоциональным компонентом, где важна не только физическая часть, но и взаимодействие с животными. Это прекрасная возможность провести выходные вне города.

Зимний картинг подойдёт любителям техники и скорости. Он требует меньше подготовки и позволяет раскрыть соревновательный азарт.

Юкигассен меняет зимние игры в снежки, превращая их в командный спорт с правилами и тактикой. Это отличный вариант для компаний друзей или корпоративных мероприятий.

Плюсы и минусы популярных зимних активностей

Даже самые яркие зимние развлечения имеют свои особенности. Чтобы выбрать комфортный вариант, стоит учитывать ряд нюансов.

Плюсы подлёдного дайвинга:
• уникальный опыт, который доступен далеко не всем
• высокая прозрачность воды зимой
• возможность увидеть редкую северную природу
Минусы:
• требуется специальная подготовка
• дорогостоящее оборудование
• ограниченные места для погружений

Плюсы сноукайтинга:
• быстрый прогресс в обучении
• подходит для городских условий
• включает элемент скорости
Минусы:
• зависимость от ветра
• необходимость просторной площадки

Плюсы управления упряжкой:
• контакт с животными
• атмосферность зимнего отдыха
• возможность выбрать длительность программы
Минусы:
• логистическая сложность поездок
• ограничения по весу и физическому состоянию

Плюсы зимнего картинга:
• доступность оборудования
• яркие эмоции без сложной подготовки
• подходит для коротких поездок
Минусы:
• зависит от работы площадки
• ограниченная длительность заезда

Плюсы Юкигассена:
• командный дух
• доступность для всех возрастов
• формат игры по правилам
Минусы:
• необходима большая площадка
• зависит от наличия организованных турниров

Советы, как подготовиться к зимним развлечениям

  1. Оцените физическую нагрузку. Одни активности требуют выносливости, другие — внимательности или координации.

  2. Проверьте экипировку. Зимние развлечения часто проходят на холоде, поэтому важно иметь удобную одежду, перчатки, термобельё.

  3. Учитывайте погоду. Для сноукайтинга важен ветер, для Юкигассена — плотный снег, а для картинга — состояние льда.

  4. Планируйте логистику заранее. Многие зимние активности находятся за пределами города и требуют времени на дорогу.

  5. Не экономьте на безопасности. Инструктор и экипировка — важная часть любого зимнего занятия.

Популярные вопросы о зимних развлечениях

Сколько стоит попробовать зимние виды активности?
Цены зависят от вида спорта: картинг стоит от тысячи рублей за заезд, урок сноукайтинга — около нескольких тысяч, подлёдный дайвинг — дороже из-за оборудования.

Что выбрать новичку?
Лучше всего начать со сноукайтинга или зимнего картинга, так как они не требуют сложной подготовки.

Что лучше для семейного отдыха?
Управление упряжкой и Юкигассен чаще всего подходят для семей с детьми.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
