Медведь вскроет машину, как консервную банку: как снизить риск звериного ограбления на природе

Медведи не признают личных границ. Эти мощные животные нередко появляются в жилых районах, разгуливают по дворам и даже устраиваются в джакузи. Более того, медведь легко взломает машину, если вы оставите её без присмотра — например, во время отдыха в кемпинге.

Всё ради еды

Причина проста: медведям нужны калории. Перед спячкой они съедают до 20 тысяч калорий в день. А значит, запах мяса на гриле, пакет с едой или даже забытая термокружка способны привлечь их внимание. Если окна машины открыты, вы фактически приглашаете животное внутрь.

Что делать в первую очередь

Чтобы снизить риск "медвежьего ограбления", действуйте на опережение:

держите автомобиль запертым;

поднимайте окна;

убирайте продукты и вещи из виду.

Особенно это важно на Камчатке. Опущенные стёкла не только мешают медведю просунуть лапу или морду внутрь, но и уменьшают распространение запахов.

Советы экспертов

Необходимо оставлять ценности дома или носить с собой (ключи, телефоны, брелоки);

Не хранить сумки и еду на виду;

Использовать багажник для вещей.

Стоит помнить, что в машину могут проникнуть не только медведи, но и другие животные, включая змей.

Здравый смысл превыше всего

В городе вы не оставите сумку на заднем сиденье с открытыми окнами. Почему же делать это в дикой природе? Медведь может и не заинтересоваться вашей брендовой вещью, но ради еды он способен разорвать что угодно. Даже если лагерь расположен в нескольких метрах от машины, всё равно держите окна поднятыми, а вещи спрячьте.

Уточнения

