Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одна осенняя ошибка разрушает весь весенний сад: вот как не повторить чужие провалы
Дорожные правила изменились: эти неожиданные знаки могут обернуться штрафами и проблемами
Мутация, что переписала медицину: золотая кровь — спасение и проклятие одновременно
Туризм в США на грани краха: увеличения сборов до 250 долларов отпугнут туристов
Пюре как в мишленовском ресторане: теперь его можно сделать дома за 5 минут, если знать один нюанс
Секрет тысячелетий: зачем лошадям до сих пор надевают железные ботинки
Николай Расторгуев хотел ударить журналиста: какой вопрос вывел из себя певца
Как неприватизированная квартира ограничивает ваши права: что нужно знать каждому нанимателю
Повторяющийся узор превращает стены в загадку — и комната перестаёт быть привычной

Медведь вскроет машину, как консервную банку: как снизить риск звериного ограбления на природе

1:57
Туризм

Медведи не признают личных границ. Эти мощные животные нередко появляются в жилых районах, разгуливают по дворам и даже устраиваются в джакузи. Более того, медведь легко взломает машину, если вы оставите её без присмотра — например, во время отдыха в кемпинге.

Медведь
Фото: flickr.com by MiNe (sfmine79), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Медведь

Всё ради еды

Причина проста: медведям нужны калории. Перед спячкой они съедают до 20 тысяч калорий в день. А значит, запах мяса на гриле, пакет с едой или даже забытая термокружка способны привлечь их внимание. Если окна машины открыты, вы фактически приглашаете животное внутрь.

Что делать в первую очередь

Чтобы снизить риск "медвежьего ограбления", действуйте на опережение:

  • держите автомобиль запертым;
  • поднимайте окна;
  • убирайте продукты и вещи из виду.

Особенно это важно на Камчатке. Опущенные стёкла не только мешают медведю просунуть лапу или морду внутрь, но и уменьшают распространение запахов.

Советы экспертов

  • Необходимо оставлять ценности дома или носить с собой (ключи, телефоны, брелоки);
  • Не хранить сумки и еду на виду;
  • Использовать багажник для вещей.

Стоит помнить, что в машину могут проникнуть не только медведи, но и другие животные, включая змей.

Здравый смысл превыше всего

В городе вы не оставите сумку на заднем сиденье с открытыми окнами. Почему же делать это в дикой природе? Медведь может и не заинтересоваться вашей брендовой вещью, но ради еды он способен разорвать что угодно. Даже если лагерь расположен в нескольких метрах от машины, всё равно держите окна поднятыми, а вещи спрячьте.

Уточнения

Медве́ди (лат. Ursus) — род млекопитающих отряда хищных семейства медвежьих. Согласно палеонтологическим сведениям, род медведей появился 5—6 миллионов лет назад. Все современные четыре вида рода, а также ряд вымерших — таких, например, как пещерный медведь (Ursus spelaeus), — происходят от этрусского медведя (Ursus etruscus), жившего 1—2 миллиона лет назад.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Садоводство, цветоводство
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Последние материалы
Глажка воротников и манжет станет удовольствием: на помощь придёт секретный ингредиент из кухни
Мексиканская революция во вкусе: сеть ресторанов уличной еды Coyo Taco готовится удивить Британию
Медведь вскроет машину, как консервную банку: как снизить риск звериного ограбления на природе
Автомобиль скрывает виновника: вот что на самом деле вызывает постоянное запотевание стёкол
Что подходит одной собаке, покалечит другую: как выбрать безопасное развлечение для вашего питомца
Огурцы, которые живут дольше: заготовьте семена и забудьте про магазинные пакетики
Потрясающее возвращение: Марго Робби в голом платье покорила красную дорожку после родов
Водительские удостоверения без чипов: Казахстан делает шаг назад или вперёд
Хотите, чтобы на кухне поместилась вся семья? Ошибка в выборе формы стоит вам этого комфорта
Когда ваш питомец вдруг меняется: что могут значить странные симптомы и поведение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.