Рейтинг уединенных мест: этот город признан самым спокойным местом на Земле

В мире всё труднее укрыться от шума и спешки, но некоторые места всё же остаются оазисами покоя. Недавний рейтинг показал, что именно Квинстаун в Новой Зеландии стал №1 направлением для тех, кто ищет тишину и гармонию.
Этот городок уютно раскинулся у берегов озера Вакатипу и окружён Южными Альпами. Его отметили за идеальное сочетание зелени, чистого воздуха и минимального шумового и светового загрязнения. Здесь действительно можно почувствовать природу и восстановить силы.
Отдельный рейтинг приморских направлений выделил Золотое Побережье, которое оказалось на втором месте среди лучших побегов к океану.
Для большинства путешественников отдых — это способ перезагрузки:
Эти данные подтверждают: сегодня отпуск — это не только новые впечатления, но и поиск тишины, которая так нужна в повседневной суете.
Уточнения
Но́вая Зела́ндия (англ. New Zealand , маори Aotearoa ) — государство в Полинезии. Столица — Веллингтон, крупнейшие города — Окленд и Крайстчерч. Государственные языки — английский, маори и новозеландский жестовый язык. Унитарное государство, конституционная монархия.
