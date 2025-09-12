Рейтинг уединенных мест: этот город признан самым спокойным местом на Земле

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

В мире всё труднее укрыться от шума и спешки, но некоторые места всё же остаются оазисами покоя. Недавний рейтинг показал, что именно Квинстаун в Новой Зеландии стал №1 направлением для тех, кто ищет тишину и гармонию.

озера Вакатипу, Квинстаун, Новая Зеландия
Фото: commons.wikimedia by Zairon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
озера Вакатипу, Квинстаун, Новая Зеландия

Лидер рейтинга — Квинстаун

Этот городок уютно раскинулся у берегов озера Вакатипу и окружён Южными Альпами. Его отметили за идеальное сочетание зелени, чистого воздуха и минимального шумового и светового загрязнения. Здесь действительно можно почувствовать природу и восстановить силы.

Другие уголки спокойствия

  • Второе место заняли Сейшельские острова — белоснежные пляжи и кристально чистая вода делают их мечтой для тех, кто хочет раствориться в тропиках.
  • Третью позицию разделили сразу несколько направлений: Киото в Японии, Банф в Канаде и Кэрнс в Австралии. Каждый из них известен гармонией городской среды и природы. Особенно Кэрнс славится чистотой и зелёными ландшафтами.
  • Далее в списке — канадский курорт Уистлер и австралийское Золотое Побережье, занявшие четвёртое и пятое места.

Спокойствие у моря

Отдельный рейтинг приморских направлений выделил Золотое Побережье, которое оказалось на втором месте среди лучших побегов к океану.

Почему люди выбирают такие места

Для большинства путешественников отдых — это способ перезагрузки:

  • 72% туристов из британии признались, что ездят в отпуск ради расслабления и восстановления сил;
  • 47% ищут поездки, которые делают их счастливее и помогают яснее мыслить.

Эти данные подтверждают: сегодня отпуск — это не только новые впечатления, но и поиск тишины, которая так нужна в повседневной суете.

Уточнения

Но́вая Зела́ндия (англ. New Zealand , маори Aotearoa ) — государство в Полинезии. Столица — Веллингтон, крупнейшие города — Окленд и Крайстчерч. Государственные языки — английский, маори и новозеландский жестовый язык. Унитарное государство, конституционная монархия.

