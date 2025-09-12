Отпуск по-новому: куда едут жители Греции, когда отпуск становится короче

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Высокие цены на топливо, транспорт и проживание заставили жителей Греции и туристов пересмотреть летние планы. Всё больше путешественников выбирают близкие направления и короткие отпуска, стараясь сократить расходы. Именно поэтому острова, находящиеся всего в нескольких часах пути от Афин, в этом году стали особенно популярными. Вместо дорогих авиабилетов всё чаще бронируют паромы или отправляются на машине.

Короткий отпуск вместо долгих каникул

Если раньше трии́мера и тетраи́мера (3–4 дня) считались стандартом, а неделя на островах — обычным делом, то сегодня такие варианты становятся редкостью. Большинство греков предпочитает несколько коротких выездов вместо одного большого отпуска.

Какие острова в топе

По данным Ferryscanner за июнь–август, лидерами стали:

  • Тинос,
  • Парос,
  • Миконос,
  • Эгина,
  • Наксос.

Главная неожиданность сезона — стремительный рост Эгины, которая вытеснила Сирос из первой пятёрки и показала прирост в 12,65%. Популярность также набрали «value for money» направления: Крючек (+13,46%), Кифнос (+5,5%), Кея (+2,05%). Даже Миконос, несмотря на статус «дорогого» острова, удерживает уверенный рост (+5,82%).

Кто потерял туристов

Санторини показал спад на 5,33% — отчасти из-за сейсмической активности. Ханья на Крите и вовсе зафиксировала рекордное падение (-26,54%). В то же время Ираклион слегка вырос, что указывает на перераспределение спроса внутри острова.

Отпуск всё короче, бронирования — в последний момент

Почти половина (49,2%) греков выбрали отдых всего на 1–3 дня, ещё 35,6% ограничились 4–6 днями. Недели и дольше позволили себе лишь 15,2%. При этом 59,3% путешественников бронировали поездку за неделю до выезда, что выше уровня прошлого года (56,9%). Ещё 12,2% оформили поездку за две недели, а 15,2% — за месяц.

Лето 2025-го в Греции стало временем быстрых, доступных и спонтанных отпусков.

Уточнения

Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία ), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Столица и крупнейший город — Афины, другие крупные города — Салоники, Патры, Пирей, Ираклион и др. Государственный язык — греческий. Около 97 % населения исповедует православие.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
