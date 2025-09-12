700 километров Великих Альп: этот маршрут во Франции навсегда меняет взгляд на путешествия

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:09
Туризм

Представьте себе маршрут длиной почти 700 километров, соединяющий берега Женевского озера и Лазурного побережья. Великие Альпы — это не просто дорога, а настоящее приключение, которое навсегда останется в памяти.

маршрут Великие Альпы, Франция
Фото: commons.wikimedia.org by Jernej Furman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
маршрут Великие Альпы, Франция

Путешествие сквозь вершины

Созданный ещё в 1909 году Туристическим клубом Франции, маршрут Гранд-Альп ведёт через всё величие французских гор. Сначала дорога уходит в Северные Альпы, поднимаясь к легендарным перевалам: Коль-де-л'Изеран (2764 м — самый высокий в Европе) и Ле-Галибье (2642 м).

Затем ландшафт резко меняется: суровые каменистые склоны Коль-де-л'Изоар сменяются зелёными долинами Кейра. Чем южнее, тем ярче проявляется средиземноморский колорит: сосны, красочные ущелья и мягкий свет, предвещающий встречу с Лазурным берегом.

Остановки, ради которых хочется задержаться

Маршрут давно стал классикой для байкеров и велосипедистов, но одинаково удобен и для путешествия на машине или в доме на колёсах. По пути вас ждут:

  • Бофор — родина знаменитого сыра,
  • Бонневаль-сюр-Арк — деревня, входящая в список "Самых красивых во Франции",
  • Бриансон — крепость под охраной ЮНЕСКО,
  • Барселоннет и Гийом — очаровательные поселки юга.

И это только часть открытий. Каждая остановка — повод попробовать савойские сыры, альпийское мясное ассорти или местные деликатесы.

Когда отправляться

Лучший сезон — с июня по октябрь: именно в это время перевалы открыты для проезда. На полный маршрут потребуется около недели. Добраться из Парижа проще всего до Тонон-ле-Бен — поездом через Женеву или сразу на машине.

Маршрут Великих Альп — это не просто дорога. Это сочетание пейзажей, вкусов и историй, ради которых стоит отправиться в путь.

  • Отправная точка: Тонон-ле-Бен — Ментон
  • Сроки: июнь — октябрь

Уточнения

Ве́рхние А́льпы (фр. Hautes-Alpes, окс. Auts Aups ) — департамент на юго-востоке Франции, один из департаментов региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Административный центр — Гап.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
