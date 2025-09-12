Урал покорился ей одной: россиянка прошла 2300 км по Большой уральской тропе

Впервые в истории России Оксана Лыткина, многодетная мама, жительница Миасса, прошла в одиночку 2300 километров по Большой уральской тропе. От Орска на границе с Казахстаном она за 120 дней добралась до перевала Дятлова, преодолев 579 км по Башкирии.
Оксана отметила, что её соло-путешествие — это не только личное достижение, но и способ привлечь внимание к туристическим возможностям Урала. Она надеется, что ее пример вдохновит других женщин и одиночных путешественников на смелые свершения. Оксана уверена, что такие масштабные маршруты доступны и могут быть успешными для всех.
Кроме того, за время похода она собрала уникальную информацию, которая поможет в дальнейшем развитии и улучшении Большой уральской тропы. Команда проекта планирует корректировать маршрут и составить его описание, чтобы сделать его еще более привлекательным для туристов, сообщает "Башинформ" со ссылкой на пресс-службу проекта.
