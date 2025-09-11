Новогодние туры нарасхват: куда поедут россияне

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Сервисы бронирования авиабилетов и жилья сообщают о двукратном увеличении количества запросов на отдых в период новогодних праздников по сравнению с 2024 годом.

Бронирование отеля
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Бронирование отеля

Туризм внешний

Согласно информации, предоставленной "Слетать.ру", спрос на поездки с отправлением в период с 31 декабря по 10 января 2026 года почти вдвое превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. Компания отметила значительный рост интереса к путешествиям в Таиланд (на 63,8%) и на Мальдивы (почти на 27%).

Зафиксирован подъём спроса на путёвки во Вьетнам (почти в 5 раз), в Египет (в 3,3 раза) и в ОАЭ (в 2,2 раза). Растет интерес и к таким направлениям, как Армения, Индия, Катар, Малайзия, Маврикий и Филиппины.

В то же время, по данным OneTwoTrip, интерес к путешествиям в Азербайджан и Францию демонстрирует тенденцию к снижению, пишут Известия.

Внутренний туризм

В числе наиболее популярных направлений внутреннего туризма "Слетать.ру" выделили Карелию, Северный Кавказ, Санкт-Петербург, Москву, Калининград, Байкал и Алтай. Также востребованы поездки в Великий Устюг, на родину Деда Мороза.

"Яндекс Путешествия" отметили возросшую популярность Карачаево-Черкесии в качестве внутреннего направления.

По данным "Туту", лидером бронирований стал Сочи, на который пришлось 40% от общего числа.

OneTwoTrip подчеркивает, что в период новогодних каникул особенно популярны Калининград и Казань, в то время как интерес к Екатеринбургу, входившему в топ в прошлом году, снизился.

Согласно данным "Островка", 73% бронирований жилья приходится на Мурманск. Также востребованы Нижний Новгород и Кисловодск.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
