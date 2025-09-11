85 лет — не предел: что в меню у жителей Коста-Рики

Туризм

В этом райском месте, который считается одной из "голубых зон" планеты, жители живут в среднем на десять лет дольше, чем остальные земляне.

Фото: Own work by H.hristov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салат с киноа

Шеф-повар одного из курортов Диего Молленхауэ отметил, что кулинарная культура Коста-Рики ориентирована на натуральность и здоровье — блюда готовятся "по старинке", это сохраняет вкус и питательность без добавок и химикатов.

"В основе лежит золотое трио из кукурузы, фасоли и тыквы, которое обеспечивает сбалансированное сочетание сложных углеводов, растительного белка и клетчатки", — объяснил эксперт.

В этом солнечном месте средняя продолжительность жизни составляет 85 лет, и многие жители доживают до ста лет и более, причем доля долгожителей здесь в три с половиной раза выше среднемирового показателя. Питание играет ключевую роль в поддержании здоровья и долголетия местных жителей.