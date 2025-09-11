Настоящая Турция скрыта от толп — вот куда едут те, кто ищет тишину и вдохновение

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Турция давно стала символом массового туризма: Стамбул, Каппадокия и Анталия привлекают миллионы гостей со всего мира. Но за пределами популярных направлений скрываются места, где сохранилась подлинная атмосфера страны. Здесь нет очередей и толп туристов, зато есть руины древних городов, уединённые деревни и пейзажи, от которых захватывает дух. Такие маршруты подойдут тем, кто хочет увидеть настоящую Турцию.

Халфети на Евфрате
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Халфети на Евфрате

Бозджаада

Остров в Эгейском море, куда приезжают за тишиной, виноградниками и пустынными пляжами. Здесь сохранились греческие улочки и старые церкви, а летом проходят фестивали вина. Можно арендовать велосипед, объехать остров и искупаться в прозрачной воде. Для любителей гастрономии это рай: местные вина и морепродукты стоят попробовать обязательно.

Ани

Руины древнего армянского города, который когда-то был столицей с населением около 100 тысяч человек. Сегодня это безмолвный пейзаж у границы с Арменией. Среди достопримечательностей — крепостные стены и старинные церкви с фресками. Добраться проще всего из Карса. Зимой снег добавляет особого очарования этим местам.

Халфети

Небольшой городок на Евфрате, часть которого скрыта под водой после строительства дамбы. Местная "визитка" — редкие чёрные розы. По реке можно прокатиться на лодке и увидеть торчащие из воды минареты, а также попробовать свежую рыбу и чай в уютных кафе. Неподалёку находятся руины Румкале.

Шириндже

Горная деревня неподалёку от Эфеса с белыми домиками, виноградниками и особой атмосферой. Здесь делают фруктовые вина, устраивают прогулки по холмам и предлагают остановиться в бутик-отелях. Туристы приезжают редко, поэтому место сохранило свой колорит.

Гёлязы

Остров-деревня на озере Улубат, соединённый мостом с материком. Рыбацкие дома, пеликаны и спокойная жизнь делают его идеальным местом для отдыха без суеты. Здесь можно рыбачить, кататься на лодке и осматривать руины древней Аполлонии.

Полуостров Датча

Дикий уголок на побережье Эгейского моря с бухтами, оливковыми рощами и руинами древнего Книдоса. Пляжи пустынные, вода прозрачная, а воздух наполнен ароматом миндаля и мёда. Для активных путешественников здесь есть маршруты для хайкинга и дайвинга.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
