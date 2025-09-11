Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Модный тренд в ванной стал испытанием: чёрные смесители приносят больше бед, чем стиля
Волосы в заговоре против вас? Уход, который разрушает их планы
Японцы используют хитрость: охлаждаете раскалённый салон без кондиционера и лишних трат
Молоко вмешалось в процесс: как привычная добавка меняет действие кофе на организм
Пивной бум от Xiaomi? Как изменится рынок после разрешения Роспатента
Мягкие лапы на одеяле и жёсткие факты: чем оборачивается сон рядом с питомцем
Как выбрать форель с икрой: покупатели используют один неожиданный приём
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
После тренировки мышцы просят этого: как достичь максимальной гибкости

Маленький остров с большой тайной: что скрывает Огой среди льдов Байкала

1:52
Туризм

Огой — один из самых мистических уголков Байкала и настоящий магнит для путешественников. Этот небольшой остров в Малое море кажется ожившей легендой: белоснежная ступа возвышается над озером, а скалы на южной оконечности превращаются зимой в ледяного дракона.

Мыс Дракона на острове Огой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мыс Дракона на острове Огой

Ступа Просветления

Главная святыня Огоя — буддийская Ступа Просветления, построенная в 2005 году. Восьмиметровая белая постройка смотрится особенно контрастно на фоне суровой байкальской природы. Туристы и паломники обходят её по часовой стрелке: первый круг — просьба о прощении, второй — благодарность, третий — желание. Считается, что ритуал помогает очистить мысли и обрести внутреннее равновесие.

Самые преданные практикующие совершают 108 кругов — число, символизирующее освобождение от земных привязанностей. Многие делают это босиком, даже зимой, что добавляет испытанию особой силы.

Мыс Дракона

Южная часть острова — ещё одна точка притяжения. Скальный массив здесь получил название мыс Дракона (или Хвост Дракона). Зимой ветер и брызги создают на его склонах замысловатые ледяные узоры. Фантастические формы будто оживляют легенду о драконе, скрывающемся в глубинах Байкала.

Почему стоит поехать

На Огой приезжают ради ярких пейзажей и зимних видов, которые делают остров похожим на декорацию к фильму. Летом сюда добираются на катерах, а зимой — по льду на машинах и аэросанях. Поездка на остров обычно входит в программу экскурсий по Малому морю, и многие туристы считают её обязательной частью знакомства с Байкалом.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Экономика и бизнес
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Садоводство, цветоводство
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Последние материалы
Молоко вмешалось в процесс: как привычная добавка меняет действие кофе на организм
Пивной бум от Xiaomi? Как изменится рынок после разрешения Роспатента
Мягкие лапы на одеяле и жёсткие факты: чем оборачивается сон рядом с питомцем
Как выбрать форель с икрой: покупатели используют один неожиданный приём
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Конец угольной империи: что займёт место главного источника энергии и изменит будущее мира
После тренировки мышцы просят этого: как достичь максимальной гибкости
Прошу, не оставляй его: Пугачёва раскрыла, кто попросил её выйти замуж за Киркорова
Джорджо Армани в отражении экрана: продюсер раскрывает секреты о новом фильме
Цены ползут вверх: в Свердловской области подорожали яйца и бананы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.