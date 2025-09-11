Маленький остров с большой тайной: что скрывает Огой среди льдов Байкала

Туризм

Огой — один из самых мистических уголков Байкала и настоящий магнит для путешественников. Этот небольшой остров в Малое море кажется ожившей легендой: белоснежная ступа возвышается над озером, а скалы на южной оконечности превращаются зимой в ледяного дракона.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мыс Дракона на острове Огой

Ступа Просветления

Главная святыня Огоя — буддийская Ступа Просветления, построенная в 2005 году. Восьмиметровая белая постройка смотрится особенно контрастно на фоне суровой байкальской природы. Туристы и паломники обходят её по часовой стрелке: первый круг — просьба о прощении, второй — благодарность, третий — желание. Считается, что ритуал помогает очистить мысли и обрести внутреннее равновесие.

Самые преданные практикующие совершают 108 кругов — число, символизирующее освобождение от земных привязанностей. Многие делают это босиком, даже зимой, что добавляет испытанию особой силы.

Мыс Дракона

Южная часть острова — ещё одна точка притяжения. Скальный массив здесь получил название мыс Дракона (или Хвост Дракона). Зимой ветер и брызги создают на его склонах замысловатые ледяные узоры. Фантастические формы будто оживляют легенду о драконе, скрывающемся в глубинах Байкала.

Почему стоит поехать

На Огой приезжают ради ярких пейзажей и зимних видов, которые делают остров похожим на декорацию к фильму. Летом сюда добираются на катерах, а зимой — по льду на машинах и аэросанях. Поездка на остров обычно входит в программу экскурсий по Малому морю, и многие туристы считают её обязательной частью знакомства с Байкалом.