Трое суток в Белой пустыне: как буря изменила сознание туристки

Туризм

Фотожурналистка с мужем отправились в трёхдневное путешествие по Белой пустыне Египта. Их приключение превратилось в испытание, когда внезапная песчаная буря накрыла лагерь, скрыв горизонт стеной пыли. Во время поиска укрытия они наткнулись на женщину, потерявшую ориентацию в буре, и вместе переждали стихию в палатке.

Фото: flickr.com by Jacqui Barker, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пески

Наутро пейзаж изменился: всё оказалось покрыто плотным слоем песка. В этот момент фотограф заметил фенека, пробежавшего мимо, — маленького символа живучести пустыни.

Контрасты Чёрной пустыни

Дальнейший маршрут привёл их в Чёрную пустыню с её вулканическими холмами и кварцевыми кристаллами. Здесь они увидели Хрустальную гору и долину Агабат, знаменитую сюрреалистическими природными скульптурами.

В Лунной пещере узкие лучи света освещали стены с минеральными прожилками. Удивительная акустика превращала простое эхо в мощную какофонию.

Несмотря на трудности, фотограф призналась: пустыня подарила ей ощущение ясности, тишины и настоящего приключения.