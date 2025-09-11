Императорский рай и 3 тысячи зданий: Летний дворец в Пекине сводит туристов с ума

3:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летний императорский дворец в Пекине — это одно из самых удивительных мест, где история и природа переплетаются в гармонии. Величественный парк Ихэюань веками служил местом отдыха китайских императоров и сегодня является символом архитектурного гения и культурного наследия Поднебесной.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Летний императорский дворец в Пекине

Архитектура и природное окружение

Главная особенность Летнего дворца — сочетание архитектурных шедевров и живописного ландшафта. Три четверти территории занимает вода: озеро Куньмин, созданное искусственно, но по красоте не уступающее природным водоёмам. Оставшаяся часть отдана горам, среди которых возвышается холм Ваньшоушань — "гора долголетия".

На вершине горы расположена Башня Воскуриваний в Честь Будды. С неё открывается вид на парк и на весь северо-запад Пекина. Это не только религиозный символ, но и воплощение могущества династии Цин.

Дворец Жэньшоудянь и императорские покои

В центре дворцового комплекса возвышается Жэньшоудянь — "Дворец человеколюбия и долголетия". Построенный в XVIII веке при императоре Цяньлуне, он сначала служил местом для государственных дел, а позже стал покоями вдовствующей императрицы Цыси и её сына Гуансюя. Здесь проходили важнейшие церемонии, включая празднование дней рождения императрицы.

Сам дворцовый комплекс насчитывает более трёх тысяч зданий, и каждый из них был частью грандиозной императорской жизни.

Длинная галерея и мосты

Чанлан, или "длинная галерея", — одна из визитных карточек дворца. Её протяжённость почти 800 метров, и всё пространство расписано 14 тысячами картин. На них изображены сцены из китайской мифологии, пейзажи и бытовые зарисовки. Эта галерея не только архитектурный шедевр, но и своеобразная энциклопедия традиционной культуры.

Особое внимание заслуживает Семнадцатиарочный мост. Его арки изящно отражаются в воде озера Куньмин, создавая гармонию формы и содержания.

Торговая улица Сучжоу

Одной из самых необычных достопримечательностей дворца является улица Сучжоу. Она была построена по приказу императора Цяньлуна, впечатлённого атмосферой одноимённого города. Здесь воссоздали атмосферу китайского юга: торговцы, лавки и даже лодки на каналах. Служанки и евнухи разыгрывали сцены торговли, создавая для императорской семьи иллюзию настоящего городского квартала.

Советы шаг за шагом

Планируйте визит заранее — летом здесь особенно многолюдно.

Возьмите удобную обувь: территория огромная, прогулка займёт целый день.

Лучше всего приезжать утром, чтобы застать дворец в утреннем свете и избежать толпы.

Для панорамных видов поднимитесь на холм Ваньшоушань.

Не забудьте прогуляться по длинной галерее — это главный символ дворца.

Исторический контекст

Первые упоминания о дворцовых постройках на этом месте относятся к XII веку, ко времени династии Цзинь. Позже территория расширялась при династиях Юань и Мин, но расцвет пришёлся на эпоху Цин. Император Цяньлун превратил парк в грандиозный комплекс, вдохновлённый классическими китайскими садами.

В XIX веке дворец сильно пострадал: во время Второй опиумной войны англо-французские войска сожгли многие здания. Позднее императрица Цыси восстановила парк, превратив его в главную летнюю резиденцию.