Сакура цветёт всего неделю: гид для путешественников по празднику ханами

Туризм

Весна в Японии — это не только тёплые дни и пробуждение природы, но и особое время, когда вся страна превращается в розовое море цветов. Сакура цветёт недолго, но именно этот краткий период стал символом красоты и быстротечности жизни. Традиционный праздник любования вишнёй называется ханами, и он давно стал частью японской культуры.

Замок Химэдзи — Белая Цапля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Замок Химэдзи — Белая Цапля

История ханами

Первая традиция любования цветами возникла в эпоху Нара более тысячи лет назад. Тогда это было развлечением знати — императоры устраивали пикники под цветущими деревьями. Позже, в период Эдо, ханами стало общенародным праздником. Люди по всей стране стали собираться в парках и садах, чтобы насладиться красотой нежных лепестков.

Сегодня японцы продолжают эту традицию: семьи, студенты, офисные работники и пенсионеры выходят в парки с пледами и корзинами с едой. Для них это не просто пикник, а символический момент обновления и нового этапа в жизни.

Когда и где цветёт сакура

Сроки цветения зависят от региона:

  • На Окинаве бутоны распускаются уже в феврале.

  • В конце марта наступает очередь Кюсю — в Фукуоке особенно красив парк Майдзуру с тысячей деревьев.

  • В начале апреля цветение достигает Киото и Осаки. В парке Кема Сакураномия высажено 4500 сакур, а в Маруяма в Киото растёт знаменитое дерево Сидаре Закура.

  • В Токио пик приходится на середину апреля. Самое известное место — парк Уэно с тысячей деревьев, а для спокойного созерцания подходит кладбище Аояма.

  • На Хоккайдо сакура зацветает позже всего — в начале мая. В Саппоро популярностью пользуется парк Моеренума с 2300 деревьями.

Важно помнить, что сакура цветёт всего неделю, и если погода испортится, лепестки опадут ещё быстрее.

Как отмечают ханами

Главная идея праздника — отдых и общение на свежем воздухе. Японцы приносят пледы, еду, напитки и проводят время с семьёй или друзьями. В парках проходят концерты, театральные постановки и мастер-классы. Иногда можно встретить необычное оформление: гирлянды, подсветку деревьев и даже искусственный туман, создающий сказочную атмосферу.

Особой популярностью пользуется игра ханами-уки, где нужно ловить опадающие лепестки. Ночью, при подсветке, цветущие деревья выглядят особенно волшебно.

Что едят на ханами

Главное блюдо праздника — бенто, красиво оформленный обед в коробке с рисом, рыбой, мясом и овощами. Также популярны онигири — рисовые треугольники с начинкой. Из напитков выбирают сётю, пиво или сливовое вино.

Ещё одна традиция — лимитированные продукты со вкусом сакуры: батончики, пирожные, чипсы. Эти сезонные новинки ждут туристов в супермаркетах и кафе.

Советы туристам

  • Следите за прогнозами цветения на сайте Японского метеорологического агентства.

  • Приходите в парк пораньше — к обеду там уже многолюдно.

  • Возьмите с собой плед, лучше всего непромокаемый синий tarpaulin, как делают японцы.

  • Закупите еду заранее в супермаркете — так дешевле и удобнее.

  • Соблюдайте правила: не ломайте ветки и не оставляйте мусор.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
