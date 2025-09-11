Ледяной водопад на глубине и тысячи летучих мышей над головой: эти 3 пещеры поражают воображение

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:45
Туризм

Пещеры — это не только подземные лабиринты, но и настоящие природные чудеса, которые порой выглядят как декорации к фантастическому фильму. Они могут быть ледяными, базальтовыми, украшенными кристаллами или заселёнными светящимися насекомыми. При этом многие из них доступны для туристов без специальной подготовки.

Ледяная пещера Айсризенвельт
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ледяная пещера Айсризенвельт

Ледяная пещера Айсризенвельт, Австрия

Эта пещера — самая большая ледяная в мире. Её протяжённость достигает 42 км, а первые экскурсии начали проводить ещё 100 лет назад. Лёд внутри никогда не тает: он образовался около тысячи лет назад из талого снега, проникшего вглубь.

Для удобства туристов к входу построили канатную дорогу, ежедневно доставляющую более двух тысяч посетителей. Внутри можно увидеть гигантские ледяные водопады и причудливые наплывы, сохранившиеся в первозданном виде. Пещера открыта с конца апреля до конца октября.

Фингалова пещера, Шотландия

Она расположена на необитаемом острове Стаффа. Уникальность пещеры — в её строении: стены образованы шестигранными базальтовыми колоннами, словно сложенными человеком.

Свои очертания пещера приобрела благодаря остывшей лаве, а название получила в честь легендарного короля Фингала. Её часто называют музыкальной: изогнутый свод работает как природный купол, а звуки прибоя и ветра создают мелодии, слышные даже за пределами острова.

Добраться сюда можно только по морю — с апреля по октябрь. Туристы высаживаются на остров и проходят к пещере по узкой тропе вдоль моря. Для посещения нужна британская виза.

Карлсбадские пещеры, США

Этот комплекс находится в национальном парке в горах Гуадалупе. Здесь более 80 пещер возрастом 250 миллионов лет. Общая протяжённость маршрутов для туристов — около 12 км.

Тем, кто ищет острых ощущений, предлагают экстремальный тур на четыре часа с преодолением узких проходов и обязательным фонариком. Для остальных доступны удобные прогулочные тропы. Спуститься внутрь можно пешком или на лифте, который уводит на глубину 230 метров.

Особая достопримечательность — летучие мыши. С весны до осени каждый вечер от 200 до 500 тысяч особей вылетают из пещер на ночную охоту. Национальный парк открыт круглосуточно, кроме Рождества. 

Уточнения

Пеще́ра (от церк.-слав. пещера; ст.‑слав. пештера, др.-рус. печера, нижегор., симб., смол. печо́ра; слово "пещера" буквально — "похожая на печь") — полость естественного происхождения, находящаяся в верхней части земной коры, связанная с поверхностью одним (или несколькими) входными отверстиями.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
