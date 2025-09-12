Подземка закрыта — жизнь наверху кипит: как забастовка превратила Лондон в лабиринт без выхода

Второй день подряд движение в лондонском метро парализовано из-за забастовки сотрудников. Жители столицы вынуждены искать новые способы передвижения.

Велосипеды и лодки вместо поездов

Спрос на аренду велосипедов и речные автобусы вырос в разы, что вызвало скопление людей и увеличение времени в пути. Lime отметила рост поездок на 58%, а Forest — до 300%, сообщает агентство Reuters.

По подсчётам, прямые убытки от забастовки составят около 230 миллионов фунтов, косвенные — ещё миллионы.

Uber Boat увеличила количество рейсов, запустив челночные маршруты между Кэнэри-Уорф и Лондонским мостом.

Причины и реакция

Забастовку организовал профсоюз RMT, требуя сокращения рабочего времени. Предложение TfL о повышении зарплат на 3,4% не удовлетворило профсоюз. Правительство Кира Стармера призвало стороны к компромиссу.

Уточнения

Кир Ро́дни Ста́рмер (англ. Keir Rodney Starmer; род. 2 сентября 1962, Саутуарк) — британский политический и государственный деятель, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года, лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. Бывший королевский адвокат и глава Королевской прокурорской службы.

