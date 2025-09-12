Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полезные жиры — самый недооценённый элемент в уходе за кожей
4 способа приготовить самую мягкую кукурузу на гриле: выбирайте свой
Отчего автомобиль пьёт как лошадь, а не как указано в инструкции
Ошеломляющее открытие Perseverance: НАСА нашло убедительные доказательства жизни на Марсе
Щедрая астраханская путина: осенний улов обещает стать рекордным
Смотрю на искусство как плебей: Артемий Лебедев раскритиковал ярмарку современного искусства в Москве
Привычная поза стала ловушкой: как сидение с ногой на ногу провоцирует болезни и боли
ChatGPT вместо тренера: почему эта идея закончится плачевно
Шторы становятся главным актёром: как ткань меняет характер даже самых спокойных обоев

Подземка закрыта — жизнь наверху кипит: как забастовка превратила Лондон в лабиринт без выхода

1:04
Туризм

Второй день подряд движение в лондонском метро парализовано из-за забастовки сотрудников. Жители столицы вынуждены искать новые способы передвижения.

Лондон
Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лондон

Велосипеды и лодки вместо поездов

Спрос на аренду велосипедов и речные автобусы вырос в разы, что вызвало скопление людей и увеличение времени в пути. Lime отметила рост поездок на 58%, а Forest — до 300%, сообщает агентство Reuters.

По подсчётам, прямые убытки от забастовки составят около 230 миллионов фунтов, косвенные — ещё миллионы.

Uber Boat увеличила количество рейсов, запустив челночные маршруты между Кэнэри-Уорф и Лондонским мостом.

Причины и реакция

Забастовку организовал профсоюз RMT, требуя сокращения рабочего времени. Предложение TfL о повышении зарплат на 3,4% не удовлетворило профсоюз. Правительство Кира Стармера призвало стороны к компромиссу.

Уточнения

Кир Ро́дни Ста́рмер (англ. Keir Rodney Starmer; род. 2 сентября 1962, Саутуарк) — британский политический и государственный деятель, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года, лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. Бывший королевский адвокат и глава Королевской прокурорской службы. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Эти авто лучше обходить за километр: скрытые дефекты превращают их в кошмар для владельца
Авто
Эти авто лучше обходить за километр: скрытые дефекты превращают их в кошмар для владельца
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Домашние животные
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Экономика и бизнес
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Последние материалы
Полезные жиры — самый недооценённый элемент в уходе за кожей
4 способа приготовить самую мягкую кукурузу на гриле: выбирайте свой
Отчего автомобиль пьёт как лошадь, а не как указано в инструкции
Подземка закрыта — жизнь наверху кипит: как забастовка превратила Лондон в лабиринт без выхода
Ошеломляющее открытие Perseverance: НАСА нашло убедительные доказательства жизни на Марсе
Щедрая астраханская путина: осенний улов обещает стать рекордным
Смотрю на искусство как плебей: Артемий Лебедев раскритиковал ярмарку современного искусства в Москве
Привычная поза стала ловушкой: как сидение с ногой на ногу провоцирует болезни и боли
ChatGPT вместо тренера: почему эта идея закончится плачевно
Шторы становятся главным актёром: как ткань меняет характер даже самых спокойных обоев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.