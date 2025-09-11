Китайский безвиз оборачивается кнутом? Вот как не испортить поездку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Уже через несколько дней российские туристы смогут путешествовать в Китай без виз. Звучит заманчиво: никаких очередей в консульство, никаких лишних бумажек. Но за этой свободой скрываются строгие правила, которые обязательно нужно учитывать, чтобы отдых не превратился в проблему.

Китайская пощадь
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Китайская пощадь

Сколько можно оставаться в Китае

Главное правило: находиться в стране без визы можно не больше 30 дней. Превысите срок — штраф до 500 юаней в день (около 5,8 тыс. руб.). Максимум — 10 тыс. юаней, или задержание до двух недель. Нарушение безвизового режима в Китае воспринимают очень серьёзно.

Запретные зоны для туристов

Не все регионы Поднебесной открыты для свободного посещения. Например:

  • Тибет — только в составе тургруппы и со специальным разрешением.
  • Некоторые районы Синьцзяна и Внутренней Монголии — туда иностранцам въезд ограничен.
  • За нарушение — задержание и неприятный бонус в виде конфискации фото- и видеотехники.

Регистрация обязательна

Иностранцы, проживающие не в отелях, обязаны зарегистрироваться в органах общественной безопасности в течение 24 часов после приезда. Если живёте в отеле, сотрудники сделают это за вас. При переезде — нужно снова пройти регистрацию.

Соблюдение законов

Китайцы очень серьёзно относятся к порядку. Нарушение может стоить дорого.

  • Не превышайте срок пребывания.
  • Избегайте азартных игр, нелегальной деятельности.
  • Не участвуйте в политических акциях.
  • Соблюдайте правила дорожного движения и экологические нормы.

Интернет и кибербезопасность

"Великая китайская стена" в интернете реально существует. Google, YouTube, WhatsApp и многие соцсети в Китае заблокированы. Чтобы оставаться на связи, заранее установите VPN или используйте местные сервисы.

Деньги и оплата

  • Валюта — юань (CNY).
  • Карточки принимают не везде, наличные лучше всегда иметь при себе.
  • Популярны Alipay и WeChat Pay, но для них нужен китайский банковский счёт.

Особенности общения

  • При встрече — лёгкое рукопожатие или поклон.
  • Не кричите и не смейтесь громко в общественных местах.
  • Курение в помещениях часто под запретом.
  • Уважительно относитесь к старшим.

Безопасность и осторожность

Китай в целом безопасен, но:

  • следите за личными вещами, особенно в толпе;
  • избегайте прогулок в одиночку ночью в незнакомых районах;
  • не доверяйте подозрительно выгодным предложениям.

Фото и видео

Фотографировать можно почти везде, но есть исключения — военные объекты, музеи, иногда храмы. Людей лучше снимать только с их разрешения.

Медицинская помощь

Обязательно оформите страховку. В крупных городах есть клиники для иностранцев. При проблемах — звоните в страховую или обращайтесь к местным властям.

Несколько полезных советов

  • Выучите простые фразы по-китайски: "спасибо", "здравствуйте", "пожалуйста".
  • Установите переводчик на телефон.
  • Имейте визитку отеля или адрес проживания на китайском.
  • Носите копию паспорта.

Уточнения

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. 

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
