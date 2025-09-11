Китайский безвиз оборачивается кнутом? Вот как не испортить поездку

Уже через несколько дней российские туристы смогут путешествовать в Китай без виз. Звучит заманчиво: никаких очередей в консульство, никаких лишних бумажек. Но за этой свободой скрываются строгие правила, которые обязательно нужно учитывать, чтобы отдых не превратился в проблему.

Сколько можно оставаться в Китае

Главное правило: находиться в стране без визы можно не больше 30 дней. Превысите срок — штраф до 500 юаней в день (около 5,8 тыс. руб.). Максимум — 10 тыс. юаней, или задержание до двух недель. Нарушение безвизового режима в Китае воспринимают очень серьёзно.

Запретные зоны для туристов

Не все регионы Поднебесной открыты для свободного посещения. Например:

Тибет — только в составе тургруппы и со специальным разрешением.

Некоторые районы Синьцзяна и Внутренней Монголии — туда иностранцам въезд ограничен.

За нарушение — задержание и неприятный бонус в виде конфискации фото- и видеотехники.

Регистрация обязательна

Иностранцы, проживающие не в отелях, обязаны зарегистрироваться в органах общественной безопасности в течение 24 часов после приезда. Если живёте в отеле, сотрудники сделают это за вас. При переезде — нужно снова пройти регистрацию.

Соблюдение законов

Китайцы очень серьёзно относятся к порядку. Нарушение может стоить дорого.

Не превышайте срок пребывания.

Избегайте азартных игр, нелегальной деятельности.

Не участвуйте в политических акциях.

Соблюдайте правила дорожного движения и экологические нормы.

Интернет и кибербезопасность

"Великая китайская стена" в интернете реально существует. Google, YouTube, WhatsApp и многие соцсети в Китае заблокированы. Чтобы оставаться на связи, заранее установите VPN или используйте местные сервисы.

Деньги и оплата

Валюта — юань (CNY).

Карточки принимают не везде, наличные лучше всегда иметь при себе.

Популярны Alipay и WeChat Pay, но для них нужен китайский банковский счёт.

Особенности общения

При встрече — лёгкое рукопожатие или поклон.

Не кричите и не смейтесь громко в общественных местах.

Курение в помещениях часто под запретом.

Уважительно относитесь к старшим.

Безопасность и осторожность

Китай в целом безопасен, но:

следите за личными вещами, особенно в толпе;

избегайте прогулок в одиночку ночью в незнакомых районах;

не доверяйте подозрительно выгодным предложениям.

Фото и видео

Фотографировать можно почти везде, но есть исключения — военные объекты, музеи, иногда храмы. Людей лучше снимать только с их разрешения.

Медицинская помощь

Обязательно оформите страховку. В крупных городах есть клиники для иностранцев. При проблемах — звоните в страховую или обращайтесь к местным властям.

Несколько полезных советов

Выучите простые фразы по-китайски: "спасибо", "здравствуйте", "пожалуйста".

Установите переводчик на телефон.

Имейте визитку отеля или адрес проживания на китайском.

Носите копию паспорта.

Уточнения

