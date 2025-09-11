Китайский безвиз оборачивается кнутом? Вот как не испортить поездку

Уже через несколько дней российские туристы смогут путешествовать в Китай без виз. Звучит заманчиво: никаких очередей в консульство, никаких лишних бумажек. Но за этой свободой скрываются строгие правила, которые обязательно нужно учитывать, чтобы отдых не превратился в проблему.
Главное правило: находиться в стране без визы можно не больше 30 дней. Превысите срок — штраф до 500 юаней в день (около 5,8 тыс. руб.). Максимум — 10 тыс. юаней, или задержание до двух недель. Нарушение безвизового режима в Китае воспринимают очень серьёзно.
Не все регионы Поднебесной открыты для свободного посещения. Например:
Иностранцы, проживающие не в отелях, обязаны зарегистрироваться в органах общественной безопасности в течение 24 часов после приезда. Если живёте в отеле, сотрудники сделают это за вас. При переезде — нужно снова пройти регистрацию.
Китайцы очень серьёзно относятся к порядку. Нарушение может стоить дорого.
"Великая китайская стена" в интернете реально существует. Google, YouTube, WhatsApp и многие соцсети в Китае заблокированы. Чтобы оставаться на связи, заранее установите VPN или используйте местные сервисы.
Китай в целом безопасен, но:
Фотографировать можно почти везде, но есть исключения — военные объекты, музеи, иногда храмы. Людей лучше снимать только с их разрешения.
Обязательно оформите страховку. В крупных городах есть клиники для иностранцев. При проблемах — звоните в страховую или обращайтесь к местным властям.
