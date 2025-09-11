Красное море манит миллиардеров: Qatar Airways открывает ворота в арабскую Атлантиду

С октября 2025 года Qatar Airways запускает регулярные рейсы из Дохи в Red Sea — новый люксовый курорт на побережье Саудовской Аравии. Перелёт будет выполняться трижды в неделю на Airbus A320 (по вторникам, четвергам и воскресеньям).
Минимальная цена билета туда-обратно (Москва — Доха — Red Sea и обратно) составит от 57 700 рублей.
Российские туркомпании уже готовят комбинированные туры Доха + Red Sea. Удобство в том, что длительные стыковки в Дохе (8 ч. 45 мин. на пути туда и 18 ч. 55 мин. на обратном маршруте) дают возможность включать экскурсии по Катару.
"Появление рейсов Qatar Airways позволит требовательным туристам получать привычный уровень сервиса в полёте. Большая длительность стыковок позволит в рамках одного тура побывать сразу в двух странах. Мы уже начали работу над формированием таких туров. Предполагаем, что по пути туда гости познакомятся с Дохой в рамках небольшой экскурсии, а на обратном пути программу можно будет расширить, добавив в неё катание на традиционных арабских лодках Доу, сафари на джипах и др.", — заявили в ПАКС.
Столица Катара предлагает микс восточной экзотики и современных развлечений:
К тому же Qatar Airways на некоторых тарифах предлагает бесплатное размещение в отеле при пересадках от 8 до 24 часов.
Red Sea Project — один из самых амбициозных проектов Саудовской Аравии. Курорт расположен между Джиддой и Аль-Улой, а его территория превышает 28 000 кв. км.
Сегодня здесь работают всего пять отелей: Six Senses, St Regis, Nujuma, Desert Rock и Shebara. К 2030 году планируется построить около 50 люксовых гостиниц, яхтенные марины, гольф-поля и современный аэропорт.
Туроператоры признают, что пока массового интереса ждать не стоит.
"Не думаем, что такие рейсы сильно повлияют на спрос, поскольку курорт Red Sea в целом продукт очень индивидуальный, там пока открыто не так много отелей, и все они люксовые", — считают в PAC Group.
В Русском Экспрессе отмечают, что продвижение Red Sea на российском рынке b2b почти не ведётся, а отелей слишком мало.
В Интуристе уверены, что новые рейсы будут интереснее бизнес-путешественникам, которые уже находятся в Дубае или Эр-Рияде, а не тем, кто летит напрямую из России.
Ситуацию осложняют региональные конфликты. Туроператоры вспоминают недавний ирано-израильский кризис, который парализовал рейсы через ОАЭ. После нынешних ударов Израиля по Катару возникают новые опасения.
Появление рейсов Qatar Airways в Red Sea может оживить интерес к комбинированным турам, но не изменит радикально спроса. Пока курорт остаётся нишевым продуктом для состоятельных туристов. Основная интрига в том, сможет ли региональная нестабильность поставить крест на развитии этого направления.
Уточнения
Кра́сное мо́ре (араб. اَلْبَحرْ الأحمر, Al-Baḥr Al-Aḥmar; ивр. יַם סוּף, Yam Suf; тигринья ቀይሕ ባሕሪ, Кэйх-Бахри; сомал. Badda Cas, англ. Red Sea, фр. Mer Rouge) — внутреннее море Индийского океана, расположенное между Аравийским полуостровом и Африкой в тектонической впадине.
Qatar Airways Company Q.C.S.C. (араб. القطرية), действующая как Qatar Airways — национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в городе Доха.
