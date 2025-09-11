Красное море манит миллиардеров: Qatar Airways открывает ворота в арабскую Атлантиду

С октября 2025 года Qatar Airways запускает регулярные рейсы из Дохи в Red Sea — новый люксовый курорт на побережье Саудовской Аравии. Перелёт будет выполняться трижды в неделю на Airbus A320 (по вторникам, четвергам и воскресеньям).

Минимальная цена билета туда-обратно (Москва — Доха — Red Sea и обратно) составит от 57 700 рублей.

Новые возможности для туроператоров

Российские туркомпании уже готовят комбинированные туры Доха + Red Sea. Удобство в том, что длительные стыковки в Дохе (8 ч. 45 мин. на пути туда и 18 ч. 55 мин. на обратном маршруте) дают возможность включать экскурсии по Катару.

"Появление рейсов Qatar Airways позволит требовательным туристам получать привычный уровень сервиса в полёте. Большая длительность стыковок позволит в рамках одного тура побывать сразу в двух странах. Мы уже начали работу над формированием таких туров. Предполагаем, что по пути туда гости познакомятся с Дохой в рамках небольшой экскурсии, а на обратном пути программу можно будет расширить, добавив в неё катание на традиционных арабских лодках Доу, сафари на джипах и др.", — заявили в ПАКС.

Что ждёт туриста в Дохе

Столица Катара предлагает микс восточной экзотики и современных развлечений:

Национальный музей Катара (NMoQ) — архитектурное чудо в форме "пустынной розы".

Souq Waqif — традиционный рынок со специями, тканями и ароматом кальянов.

Corniche — набережная для прогулок и поездок на лодках Доу.

The Pearl-Qatar — элитный искусственный остров с ресторанами и бутиками.

Aspire Park — огромный городской парк с башней Aspire Tower.

Пустынное сафари — катание по дюнам, бедуинские лагеря и ужин под звёздами.

К тому же Qatar Airways на некоторых тарифах предлагает бесплатное размещение в отеле при пересадках от 8 до 24 часов.

Сам курорт Red Sea

Red Sea Project — один из самых амбициозных проектов Саудовской Аравии. Курорт расположен между Джиддой и Аль-Улой, а его территория превышает 28 000 кв. км.

Сегодня здесь работают всего пять отелей: Six Senses, St Regis, Nujuma, Desert Rock и Shebara. К 2030 году планируется построить около 50 люксовых гостиниц, яхтенные марины, гольф-поля и современный аэропорт.

Главные плюсы курорта:

белоснежные пляжи и коралловые рифы,

уникальная природа (мангровые заросли, пустынные ландшафты),

возможности для дайвинга, яхтинга и гольфа,

близость к историческим памятникам — Мадаин-Салих и Аль-Ула.

Реакция рынка

Туроператоры признают, что пока массового интереса ждать не стоит.

"Не думаем, что такие рейсы сильно повлияют на спрос, поскольку курорт Red Sea в целом продукт очень индивидуальный, там пока открыто не так много отелей, и все они люксовые", — считают в PAC Group.

В Русском Экспрессе отмечают, что продвижение Red Sea на российском рынке b2b почти не ведётся, а отелей слишком мало.

В Интуристе уверены, что новые рейсы будут интереснее бизнес-путешественникам, которые уже находятся в Дубае или Эр-Рияде, а не тем, кто летит напрямую из России.

Политические риски

Ситуацию осложняют региональные конфликты. Туроператоры вспоминают недавний ирано-израильский кризис, который парализовал рейсы через ОАЭ. После нынешних ударов Израиля по Катару возникают новые опасения.

Появление рейсов Qatar Airways в Red Sea может оживить интерес к комбинированным турам, но не изменит радикально спроса. Пока курорт остаётся нишевым продуктом для состоятельных туристов. Основная интрига в том, сможет ли региональная нестабильность поставить крест на развитии этого направления.

