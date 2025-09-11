Пластиковая мелочь с большой ценой: гостиницы США прощаются с шампунем в мини-формате

Отправляясь в Калифорнию, Нью-Йорк или Иллинойс, вы можете заметить, что в гостиничном номере больше нет привычных маленьких бутылочек шампуня и геля для душа. В этих популярных туристических штатах вступают в силу законы, запрещающие отелям использовать одноразовые пластиковые флаконы объёмом менее 12 унций. Причина — защита окружающей среды и борьба с пластиковыми отходами.
По данным экологов, ежегодно только в США на свалки попадает около 550 миллионов мини-бутылочек из-под шампуня, часть которых оказывается в океане. Гостиничная индустрия в целом производит до 150 миллионов тонн одноразового пластика в год.
"Мы стремимся сократить использование одноразового пластика", — подчеркнула генеральный директор Alila Napa Valley Хайди Мирземанн.
Многие сети используют это как шанс повысить стандарты. Например, отель 1 Hotel в Лос-Анджелесе перешёл на брендовые средства Bamford в больших многоразовых флаконах.
Marriott полностью заменил мини-бутылки дозаторами, предотвращая ежегодно выброс 500 миллионов пластиковых контейнеров (около 1,7 млн фунтов пластика).
Сеть IHG Hotels & Resorts отказалась от 200 миллионов мини-флаконов в год. Другие варианты включают растворимые таблетки шампуня и мыла.
Уточнения
Переработка пластика — процесс превращения пластиковых отходов во вторичное сырьё, энергию, или продукцию с определёнными потребительскими свойствами. Период естественного разложения пластмасс достигает несколько сотен лет, поэтому переработка отходов является частью глобальной попытки сократить объём загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду.
