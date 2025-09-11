Пластиковая мелочь с большой ценой: гостиницы США прощаются с шампунем в мини-формате

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Отправляясь в Калифорнию, Нью-Йорк или Иллинойс, вы можете заметить, что в гостиничном номере больше нет привычных маленьких бутылочек шампуня и геля для душа. В этих популярных туристических штатах вступают в силу законы, запрещающие отелям использовать одноразовые пластиковые флаконы объёмом менее 12 унций. Причина — защита окружающей среды и борьба с пластиковыми отходами.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему это важно

По данным экологов, ежегодно только в США на свалки попадает около 550 миллионов мини-бутылочек из-под шампуня, часть которых оказывается в океане. Гостиничная индустрия в целом производит до 150 миллионов тонн одноразового пластика в год.

"Мы стремимся сократить использование одноразового пластика", — подчеркнула генеральный директор Alila Napa Valley Хайди Мирземанн.

Как меняется индустрия

  • Калифорния и Нью-Йорк приняли законы ещё в 2019 году. В Калифорнии они уже действуют, а в Нью-Йорке отели с более чем 50 номеров обязаны отказаться от мини-бутылочек к 2025 году, остальные — к 2026.
  • Иллинойс работает по тому же графику, а Вашингтон присоединится с 2027 года.
  • За несоблюдение правил гостиницам грозят штрафы до 500 долларов в день.

Многие сети используют это как шанс повысить стандарты. Например, отель 1 Hotel в Лос-Анджелесе перешёл на брендовые средства Bamford в больших многоразовых флаконах.

Marriott полностью заменил мини-бутылки дозаторами, предотвращая ежегодно выброс 500 миллионов пластиковых контейнеров (около 1,7 млн фунтов пластика).

Сеть IHG Hotels & Resorts отказалась от 200 миллионов мини-флаконов в год. Другие варианты включают растворимые таблетки шампуня и мыла.

Уточнения

Переработка пластика — процесс превращения пластиковых отходов во вторичное сырьё, энергию, или продукцию с определёнными потребительскими свойствами. Период естественного разложения пластмасс достигает несколько сотен лет, поэтому переработка отходов является частью глобальной попытки сократить объём загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду.

