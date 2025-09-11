50 лет Europa-Park: где находится лучший парк развлечений 2025 года

Хотите побывать в парке развлечений №1? Отправляйтесь в Руст, Германия. Именно там находится Europa-Park, который 6 сентября получил премию Golden Ticket Awards как лучший парк развлечений на планете. Церемония прошла в Carowings Park (Северная Каролина, США), где 500 членов жюри выбрали победителя.

Фото: commons.wikimedia.org by Obélus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ лучшие аттракционы Europa-Park

Десятая награда и юбилей

Europa-Park управляется семьёй Мак и почти постоянно лидирует в рейтингах журнала Amusement Today. С 2014 года он удерживает первое место, уступив его лишь однажды — в 2023 году американскому Dollywood.

В этом году парк празднует 50-летие: он открылся в 1975 году между Шварцвальдом и Вогезами. Сегодня сюда приезжают более 5 миллионов человек в год, чтобы испытать более сотни аттракционов и шоу.

"Получение десятой премии именно в юбилейный год — сильный символ", — заявили организаторы.

Аттракционы мирового уровня

Особое внимание жюри привлекли новые американские горки Voltron Nevera powered by Rimac, открытые в 2024 году. Они вошли в топ-10 лучших в мире благодаря уникальному спуску под углом 105° и захватывающей постановке.

Парк также получил награду в категории "Лучшая инновация" за водный аттракцион "Лодка-качалка". Это уникальные горки, где лодки движутся с помощью потоков воды, выполняют обратные ходы и крутые развороты.

Почему стоит поехать

Europa-Park — это сочетание масштабности, инноваций и атмосферы. В год своего 50-летия он не только укрепил репутацию лидера, но и показал, что способен удивлять даже самых искушённых поклонников развлечений.

Уточнения

Европа-парк (нем. Europa-Park) — крупнейший парк развлечений в Германии и второй по посещаемости парк развлечений в Европе после Диснейленда в Париже. Находится в городке Руст в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии. Был открыт в 1975 году, в 2007 году его посещаемость составила 4 миллиона человек, в 2011 году — 4,5 миллиона человек.

