Поездка в неизвестность: как распознать самозванцев-полицейских за границей

Поездка за границу — это новые культуры, еда и впечатления. Но вместе с радостью путешествий существует и обратная сторона — туристы часто становятся лёгкой добычей мошенников. Одним из самых тревожных сценариев считается встреча с самозванцами-полицейскими.
Обычно это один или два человека в форме, похожей на полицейскую. Они показывают поддельный значок и говорят, что проводят "проверку документов". Часто упоминается расследование фальшивых денег, чтобы заставить туриста показать наличные. В атмосфере страха и неуверенности в чужой стране многие доверчиво выполняют их требования.
Уточнения
Поли́ция (от греч. πολιτεία, суф. производное от πολις - "государство, город". Полиция буквально — "орган защиты государства") — управление по охране общественного порядка. Характер должностных обязанностей различен в разных странах.
Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
