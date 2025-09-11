Поездка в неизвестность: как распознать самозванцев-полицейских за границей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Поездка за границу — это новые культуры, еда и впечатления. Но вместе с радостью путешествий существует и обратная сторона — туристы часто становятся лёгкой добычей мошенников. Одним из самых тревожных сценариев считается встреча с самозванцами-полицейскими.

Полицейский надзор
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Полицейский надзор

Как работает схема

Обычно это один или два человека в форме, похожей на полицейскую. Они показывают поддельный значок и говорят, что проводят "проверку документов". Часто упоминается расследование фальшивых денег, чтобы заставить туриста показать наличные. В атмосфере страха и неуверенности в чужой стране многие доверчиво выполняют их требования.

На что обратить внимание

  • Настоящие сотрудники полиции не будут требовать показать кошелёк или деньги на улице.
  • Они не настаивают на немедленной оплате штрафа и не зовут в безлюдные места.
  • Поддельные "офицеры" обычно не объясняют, какой именно закон вы нарушили.

Как защитить себя

  1. Сохраняйте спокойствие. Вежливо попросите предъявить официальное удостоверение и внимательно его рассмотрите.
  2. Не отдавайте ценности. Паспорт, кошелёк и карты должны оставаться при вас.
  3. Предлагайте решать вопросы официально. Если "полицейский" настаивает на оплате, настаивайте на визите в участок.
  4. Изучите страну заранее. Знание формы, правил и процедур полиции поможет заметить несоответствия.
  5. Проверяйте актуальные советы. Посольства и туристические сайты часто публикуют списки распространённых схем.

Уточнения

Поли́ция (от греч. πολιτεία, суф. производное от πολις - "государство, город". Полиция буквально — "орган защиты государства") — управление по охране общественного порядка. Характер должностных обязанностей различен в разных странах.

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
