Китайские реалии: как избежать головной боли во время отпуска

Туризм

Китай, как и любое другое государство, имеет свои особенности, требующие внимания.

Фото: commons.wikimedia.org by JustLiza, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Китайский сад

Сергей Пасечник, руководитель "Компаньон СП", подчеркивает уникальность этого направления, советуя туристам тщательно изучить отзывы и подготовиться к поездке.

Другие реалии

Привычные стандарты брендовых отелей могут не совпадать с китайскими реалиями. Зачастую, персонал состоит из молодых людей, владеющих английским языком в ограниченной степени, и решение даже простых вопросов может занять продолжительное время. Рекомендуется иметь при себе китайский переводчик для общения во время прогулок по городам, таким как Пекин, или отдыха на побережье Саньи.

Оплата также может вызвать затруднения, так как российские карты UnionPay не всегда принимаются, а наличные не пользуются большой популярностью.

Выбирать русские кафе

Кулинарные предпочтения в Китае весьма специфичны. Мнения туристов о местной кухне расходятся: для одних это настоящее удовольствие, для других — неприемлемо. Возможны проблемы с пищеварением из-за жирной, острой пищи, особенно в отелях, где не всегда предлагается альтернативное питание. Решением может стать посещение русских кафе. Поэтому поездки с маленькими детьми часто не рекомендуются. Однако для любителей необычных блюд Китай — это настоящий гастрономический рай с возможностью попробовать различные виды моллюсков, черепах и лягушек по доступным ценам.

Сервис — ещё один аспект, на который стоит обратить внимание. Официант может появиться лишь спустя значительное время после заказа. Китайцы живут в своем ритме, не торопясь и не стремясь к быстрому решению вопросов, пишет "Бизнес Online".

Уточнения

Санья́ (кит упр. 三亚, пиньинь Sānyà) — город окружного значения на юге острова Хайнань в одноимённой провинции Китая.



