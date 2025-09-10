Вместо штампа — цифра: в Европе путешественники столкнутся с новой регистрацией

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

С 12 октября двадцать девять европейских государств начнут постепенный отказ от традиционных паспортных штампов. 

чемодан в аэропорту
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
чемодан в аэропорту

Вместо предъявления паспорта и билетов сотруднику пограничной службы, путешественники столкнутся с цифровой регистрацией. Великобритания, Сингапур, Гонконг и Аргентина уже полностью перешли на эту систему. К весне 2026 года большая часть Европы завершит переход на инновационные методы контроля.

Штамп в паспорте, долгое время служивший символом путешествия, уступает место более эффективным технологиям, отвечающим современным требованиям, пишет New York Post.

 

Уточнения

Штамп — ручной инструмент, изготовленный из различных видов материалов, для создания оттиска или переноса красителя на различные материалы: глина, металл, воск, сургуч, кожа, бумага, а также тесто.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
