Вместо штампа — цифра: в Европе путешественники столкнутся с новой регистрацией

С 12 октября двадцать девять европейских государств начнут постепенный отказ от традиционных паспортных штампов.

Вместо предъявления паспорта и билетов сотруднику пограничной службы, путешественники столкнутся с цифровой регистрацией. Великобритания, Сингапур, Гонконг и Аргентина уже полностью перешли на эту систему. К весне 2026 года большая часть Европы завершит переход на инновационные методы контроля.

Штамп в паспорте, долгое время служивший символом путешествия, уступает место более эффективным технологиям, отвечающим современным требованиям, пишет New York Post.

