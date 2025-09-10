Не упустите выгоду: как найти билеты в 2 раза дешевле — советы эксперта

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Генеральный директор ООО "Чайна Трэвел" Анастасия Витушинская поделилась секретами, как эффективно отслеживать цены на билеты. Она считает, что самый надёжный метод — следить за сайтами авиакомпаний.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ билеты на самолет

Если пораньше — дешевле

Эксперт в интервью MoneyTimes упомянула, что правило "чем раньше — тем дешевле" работает, но с небольшими оговорками. Всё зависит от наличия бюджетных мест по конкретным тарифам. Чем раньше вы покупаете билет, тем больше мест доступно. Когда же минимальные тарифы заканчиваются, система показывает более высокие цены.

Оптимальный срок для бронирования билетов — 2-3 месяца, а лучше — за полгода, поскольку расписание рейсов меняется в зависимости от сезона. В сентябре все авиакомпании обновляют свои расписания, и правильное зимнее расписание появится после 23 сентября. Так что сейчас как раз подходящее время, чтобы присмотреть билеты на будущее.

Разные стратегии

Анастасия также советует комбинировать разные стратегии: заранее планировать поездки, следить за официальными каналами авиакомпаний и выбирать проверенных туроператоров с блоковыми тарифами.

Уточнения

Страте́гия (др.-греч. στρατηγία — иску́сство полково́дца) — общий, недетализированный план, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели, в военном деле, позднее вообще какой-либо деятельности человека.



